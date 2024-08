El 40% dels bars i restaurants de Lleida ciutat no reciclen bé els envasos de vidre

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

El 40% dels 1.032 bars i restaurants de Lleida ciutat no recicla correctament els seus envasos de vidre i la Paeria ha iniciat la campanya informativa 'Ecovars’ amb l’entitat Ecovidre i la Federació d’Hostaleria de Lleida per millorar aquestes xifres i conscienciar els propietaris dels locals de la necessitat de gestionar millor els residus que generen. La campanya ha estat presentada aquest matí, ja està en marxa des de fa uns dies i consisteix que un grup d’educadors mediambientals d’Ecovidrio visita els locals per veure si reciclen correctament el seu vidre i oferir-los la possibilitat de disposar de forma gratuïta d’un contenidor específic per dipositar aquests envasos. Si veuen que no els recicla, se’ls enviarà una nota informativa recordant-los que la llei estatal de 2022 els hi obliga. Després d’aquesta primera inspecció, la campanya se centrarà en els negocis que no reciclaven, que tornaran a ser inspeccionats i s’avisarà als quals continuen sense fer-ho. La tercera i última fase de la campanya serà la comprovació final i si es detectés que algun establiment continua sense reciclar el seu vidre, rebrà una última carta avisant que la Paeria podria multar-lo si segueix amb aquestes pràctiques. La campanya està prevista que duri fins octubre i, una vegada acabi, la Paeria multarà als locals que no reciclin degudament amb sancions de fins dos mil euros.

El responsable d’Ecovidrio, Victor Luna, ha recordat que l’any passat van analitzar 595 bars i restaurants de la capital i llavors vam veure que el 32% no reciclava bé el seu vidre" i confia que per a la d’aquest any aconsegueixin que més del 70% dels negocis gestionin bé aquests residus i va recordar que el 50% dels envasos de vidre d’un sol ús el genera el sector de l’hostaleria. Per la seua part, l’alcaldes accidental, Begoña Iglesias, ha avançat que modificaran l’ordenança perquè no reciclar correctament el vidre passi de ser una sanció lleu a greu. Ha afegit que gràcies a campanyes com aquesta poden fer una millor supervisió del compliment de les ordenances i ha recordat que "a Lleida tenim de fa anys el servei de recollida per a grans productors, pel que animem tots a reciclar més i millor".