Fiscalia insta que els tres acusats d'un atracament a Lleida segueixin a la presó

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida

L’Audiència de Lleida té previst celebrar avui una vista per a la possible excarceració dels tres homes que van ser arrestats el 3 de juliol passat com presumptes autors d’un atracament a mà armada d’una casa d’apostes del carrer Alfred Perenya d’on es van emportar un botí de 29.000 euros, com va avançar SEGRE. La defensa dels tres arrestats, de 24, 27 i 28 anys, va recórrer l’ordre de presó que va dictar el jutjat de guàrdia de Lleida. El jutge va decretar aquesta mesura al considerar que hi havia risc de fuga i reiteració delictiva i després que ho sol·licités la Fiscalia, que continua oposant-se a la seua posada en llibertat, basant-se en els mateixos arguments. Ara serà el tribunal qui decidirà sobre això.

El robatori violent es va produir el matí del 26 de juny, quan alguns encaputxats van entrar a l’establiment armats amb ganivets i van fugir amb un botí de 29.000 euros, com va avançar aquest diari. A l’exterior, els esperava un altre lladre amb un vehicle per fugir a tota velocitat. El cotxe va ser localitzat al migdia al pàrquing d’un supermercat de Tàrrega. Allà es va engegar un dispositiu de vigilància per comprovar si tornaven i podien arrestar-los. L’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) dels Mossos es va fer càrrec del cas i amb un minuciós treball amb l’anàlisi de càmeres de seguretat i entrevistes amb testimonis, que els va permetre reconstruir el que van fer els lladres abans i després de l’assalt, van poder identificar els presumptes autors. Just una setmana després, van arrestar tres dels suposats autors, de 24, 27 i 28 anys. Van ser detinguts al carrer Humbert Torres, que es troba a escassos metres de la comissaria dels Mossos –al carrer Sant Hilari– i de la casa d’apostes –a Alfred Perenya–.

Es dona la circumstància que l’any passat es van produir diversos assalts en establiments d’aquesta casa d’apostes de la ciutat. A l’agost, van arrestar un home acusat d’atracar a punta de ganivet quatre cases d’apostes i un supermercat. Es van produir el 28 de juliol a Templers i Sant Martí. Per una altra banda, el 18 de setembre un home va atracar a punta de ganivet un saló de jocs a Baró de Maials, a Pardinyes.