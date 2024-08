El PP vol marquesines per a totes les parades de bus i taxi

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de l’oposició a la Paeria i del PP, Xavi Palau, va reclamar ahir al govern local un pla per invertir en marquesines i instal·lar-les a totes les parades de taxi i bus. “Si volem promocionar el transport públic hem d’adaptar-lo a les necessitats dels usuaris, en aquest sentit la instal·lació de marquesines és clau”, va dir Palau, que també va demanar habilitar més refugis climàtics per poder protegir-se de la calor, així com habilitar un entorn “més verd i saludable”.