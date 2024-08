Els llums de Nadal de Lleida inclouran cortines al campanar de la Seu Vella

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament va treure ahir a concurs públic el contracte per al lloguer, muntatge i manteniment dels llums de Nadal amb un pressupost base de 580.000 euros, IVA inclòs, i una durada de dos anys. En total preveuen distribuir 728 ornamentacions nadalenques per l’Eix Comercial, la Zona Alta, diferents barris i vies principals de la ciutat com ara Ronda, la rambla d’Aragó o l’avinguda Catalunya. Una de les ubicacions icòniques que tindrà decoració serà la Seu Vella, on es preveuen instal· lar vuit grans cortines de llums que envoltin el campanar, segons es detalla a la memòria del projecte.

Paral·lelament, també s’instal·laran vuit estructures en tres dimensions amb llums en ubicacions encara per determinar, algunes de les quals tindran forma d’arbre de Nadal, de regals i decoració nadalenca variada, així com cartells de diferents formats i tipologia que desitjaran felices festes als ciutadans. El termini per presentar ofertes a aquest contracte, que en principi començaria el 31 d’octubre, expira en un mes, el nou de setembre