Els nens d'onze anys tornaran a ser vacunats contra la tos ferina

El departament de Salut preveu que els nens d’11 i 12 anys rebin a partir de l’any que ve una dosi de reforç de la vacuna contra la tos ferina, una mesura que els professionals sanitaris i especialment els pediatres reclamaven després del gran augment de casos dels últims mesos, i que també havia recomanat el Consell Assessor de Vacunacions. Concretament, aquest ens va plantejar substituir la vacuna que se subministra als 14 anys contra la diftèria i el tètanus per una altra als 11-12 anys que inclogui l’antídot contra aquestes dos malalties i la de la tos ferina. Aquesta mesura es farà efectiva una vegada es publiqui el nou calendari vacunal i s’inocularà durant el curs escolar, probablement entre els mesos d’abril i maig.

Actualment la vacunació contra la tos ferina inclou una dosi entre els primers dos i quatre mesos de vida i dos de reforç, una als onze mesos i una altra als sis anys. Tanmateix, fa mesos que vacunòlegs i pediatres reclamen una dosi de reforç una vegada superats els deu anys, ja que l’augment de casos dels últims mesos afectava, precisament, aquesta franja d’edat. Entre el gener i l’abril, Salut va diagnosticar 411 casos de tos ferina a Lleida, mentre que en tot l’any 2023 se’n van detectar 77. En els primers quatre mesos, a Catalunya hi va haver més d’11.600 casos, quan entre el 2015 i el 2022 només en van detectar 65, segons Salut.Paral·lelament, el nou calendari vacunal preveu incorporar per a tots els nens nascuts a partir del proper gener la vacuna contra el rotavirus, una malaltia que és com una gastroenteritis aguda que solen contreure els menors de cinc anys i que pot generar complicacions com una deshidratació greu.Així mateix, l’any que ve es començarà a vacunar contra el virus del papil·loma humà (VPH) tots els homes entre dotze i divuit anys no immunitzats. Aquesta vacuna només s’aplicava a les nenes a sisè de Primària fins que el curs 2022-23 es va començar a inocular també als nens.