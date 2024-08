Festivals utilitzen la barra intel·ligent creada a Lleida per dispensar cervesa sense fer cua

El projecte Metabar, una barra intel·ligent per dispensar cervesa en festivals i concerts que evita als assistents fer cues per arribar a la barra tradicional, creada per tres joves formats a la Universitat de Lleida (UdL), ja és una realitat. Els seus dissenyadors, Arnau Camps, Marc Rius i Eric Alfageme, han constituït l’empresa Fastfest i finançat la primera expenedora Metabar amb fons propis i gràcies a aportacions de familiars, amics i un petit inversor. Camps va explicar que de moment ja l’han provat amb èxit a la discoteca Biloba, el festival Algoritme que es va celebrar el maig a la Seu Vella i en esdeveniments de la UdL com l’Agrònom de Ferro o la festa Intercampus. I fora de Lleida, també va ser present el juliol al Pirata Beach Festival de Gandia i la setmana que ve viatjarà al festival Rototom de Benicàssim. Actualment estan buscant finançament per dotar-nos de més màquines i Camps assegura que ja hi ha un fons interessat.

Els tres creadors de la màquina i fundadors de l’empresa, Eric Alfageme, Marc Rius i Arnau Camps. - FASTFEST

Així, va assenyalar que van provar diverses ubicacions de la Metabar i van constatar que funciona millor a prop de la barra convencional. Va apuntar que, malgrat que podria dispensar qualsevol beguda, han escollit la cervesa perquè és la més consumida en festivals i concerts. Va relatar que els usuaris elegeixen a la pantalla tàctil de la màquina la mida (explica que en ocasions només n’hi ha una, depèn de l’esdeveniment) i paguen sense necessitat de portar monedes, amb targeta o el mòbil. Aquest procés dura només vint-i-cinc segons, després dels quals ja poden disfrutar de la seua cervesa, en un vas reutilitzable. A més, va destacar que la màquina incorpora la possibilitat de respondre a una enquesta ràpida de satisfacció sobre el servei i que ara per ara han collit “un 99 per cent d’excel·lents”.

Una iniciativa multipremiada

Aquest projecte va guanyar el concurs d’idees de negoci innovadores de la Càtedra Santander d’Emprenedoria de la UdL i va rebre el premi a l’emprenedoria Santander Alumni. El treball de final de grau d’Administració i Direcció d’Empreses d’Arnau Camps sobre aquesta iniciativa també va ser guardonat.