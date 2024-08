Persones dormen al ras en una plaça interior de l'avinguda Madrid de Lleida

Una quinzena de persones, dividides en dos grups, dormen al ras en una plaça interior del Grup Avinguda Madrid des de fa un mes i mig, segons assegura un representant veïnal d’aquests blocs. En una de les imatges superiors es pot veure diverses persones ajagudes durant la nit sobre el paviment de cautxú de la zona de jocs infantils i en l’altra s’aprecia roba estesa en un banc i diversos objectes en un arbre.

El veí denunciant detalla que un grup de persones estan d’okupes en un pis d’un edifici, però de nit pernocten al ras al pati, on també orinen. De fet, va indicar que en ocasions tiren orina per la finestra, amb la consegüent pudor. També afegeix que altres persones que dormen en un altre punt de la plaça van ser desnonades d’un pis d’un altre edifici del Grup Avinguda Madrid. Assenyala que algunes d’elles treballen i només hi acudeixen a dormir, mentre que d’altres són a l’atur, van a l’alberg a menjar i a mitja tarda tornen a la plaça. Així mateix, afirma també que renten la roba a la font i que posen música i fan soroll, la qual cosa provoca molèsties al veïnat de la zona.

Persones dormint en un pati de l’avinguda Madrid.

El representant veïnal subratlla que han informat d’aquesta situació la Guàrdia Urbana i reclama una solució com més aviat millor perquè aquestes persones no segueixin dormint al ras. Els veïns també denuncien que una mateixa persona ha intentat quatre vegades okupar un habitatge ubicat en un baix d’un altre edifici d’aquests blocs, que és de propietat bancària.La plataforma Som Veïns també va denunciar aquest estiu que hi havia persones dormint al carrer en diferents zones del Centre Històric, com a l’entorn de l’església de Sant Martí o a la plaça del Dipòsit. Així mateix, és habitual veure persones als voltants del pavelló 3 de la Fira de Lleida, que funciona com a alberg, i també del pavelló 4.