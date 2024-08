Investigar des del cor

Ainoa Felip i Berenguer, de 17 anys i de Bell-lloc d’Urgell, és una de les lleidatanes que va aconseguir una nota més alta a la selectivitat, un 9,70 en la fase general, i un 13,303 de mitjana d’accés a la universitat. Va estudiar al col·legi Lestonnac i ha triat cursar Medicina a la Pompeu Fabra. Ja a Batxillerat va quedar patent el seu interès per les qüestions relacionades amb la salut i la ciència, ja que va centrar el seu treball d’investigació en el càncer, una malaltia que va viure de prop. “El motiu principal a l’hora de fer aquest treball va ser per un amic de la família, Poldo, el diagnòstic del qual em va motivar a voler entendre i contribuir al coneixement en la lluita contra aquesta malaltia”, relata. El seu treball, que va redactar en anglès, es titula Reaveling the tumoural phenotype. Charactarization of toumoral and non-tumoural cell lines: Proteins as markers of their behavior, i va ser premiat per la Universitat de Lleida. Detalla que la seua investigació “prova d’entendre el complex paper de les proteïnes en el càncer, analitzant-les en diferents línies cel·lulars”, i apunta que la distinció de la UdL, “després de les hores de lectura, aprenentatge i perfeccionament, em va fer sentir molt orgullosa i feliç”.

Es considera “molt motivada i ambiciosa” a l’hora de marcar-se objectius, “organitzada, responsable i autoexigent”, i subratlla que des de petita li ha “fascinat” la ciència, sobretot les disciplines relacionades amb el funcionament del cos, l’estudi de les malalties i els camins per conèixer-les millor per trobar cures. Afegeix que a Batxillerat va veure clar que estudiar Medicina seria “una passió més que una professió” i apunta que el seu interès per la salut, la ciència i la investigació va créixer durant la pandèmia de la covid-19, “quan vaig comprendre la importància de la investigació científica i mèdica per aportar solucions a dificultats que ens posen a prova”. “Veure els professionals sanitaris per la televisió i les xarxes em va impulsar a voler ser com ells en el futur”, assenyala.En aquest sentit, l’any passat va obtenir una beca de l’Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida per a una estada en aquest centre, “una experiència única tant acadèmicament com personalment”, que va reafirmar la seua vocació per la medicina. “No només em va permetre aprendre a treballar en un laboratori amb tecnologies capdavanteres, sinó que vaig conèixer persones que em van marcar i van ajudar molt”, recorda la jove.Explica que va combinar Batxillerat amb els estudis de grau professional de música en l’especialitat de piano i violí i, a més, es prepara per obtenir el nivell de Proficiency d’anglès i el C1 d’alemany. Així, recalca que és bàsic “equilibrar la vida personal i acadèmica” amb moments de lleure i assenyala que li apassiona viatjar. A més, agraeix el suport de la seua família i de professors i companys de Lestonnac, sense els quals creu que no hauria aconseguit el seu èxit acadèmic.

Distinció per a 52 alumnes de les terres de Lleida amb un 9 o més

Un total de 52 alumnes lleidatans amb un 9 o més en la fase general de la selectivitat rebran una distinció de la Generalitat. Entre aquetses hi ha Alba Caufapé Betriu, que va obtenir la millor qualificació de Lleida, un 9,80, i Judit Feixa Molina, la millor del Pirineu. La primera cursarà ara Enginyeria Biomèdica a la universitat de Barcelona i la segona, Medicina a l’Autònoma de Barcelona. Els centres amb més estudiants excel·lents a la selectivitat, segons el departament d’Universitats, són l’Episcopal i el Claver de Lleida i l’Arrels II de Solsona, amb cinc cada un. L’institut Josep Lladonosa de Pardinyes en té quatre, i Gili i Gaya, Màrius Torres, Lestonnac i Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, tres. Els segueixen amb dos Mater Salvatoris i Maristes de Lleida i el del Pont de Suert. Amb un: els centres de la capital Institució Lleida, Manuel de Montsuar, Caparrella, Torre Vicens i Mirasan, i els centres Ciutat de Balaguer i Vedruna de Balaguer; Francesc Ribalta de Solsona; Alfons Costafreda, Manuel de Pedrolo i Vedruna de Tàrrega; Hug Roger III de Sort; Antoni Torroja de Cervera; Canigó de Amacelles i Joan Solà de Torrefarrera.