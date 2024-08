Intenten estafar una dona gran de Lleida amb el mètode de l'estampeta

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Lleida un home de 42 anys quan intentava estafar amb el mètode de l'estampeta una dona gran. Els fets es van produir quan durant el matí del mateix dia una dona d'edat avançada va anar a una oficina bancària del barri Universitat-Zona Alta i va demanar al responsable de caixa una gran quantitat de diners. El treballador es va estranyar i, conscient de la vulnerabilitat de la senyora, va preguntar-li el motiu. Ella va explicar una situació que va alertar el treballador, el qual va creure que es tractava d'un engany o estafa. I és que la dona acabava de conèixer dos homes que li havien ofert guanyar molts diners però abans havia d'aportar 6.000 euros.

Des de l'oficina bancària van contactar directament amb els Mossos i urgentment es va adreçar una patrulla de paisà al lloc. També una patrulla uniformada es va posicionar discretament pels voltants, segons ha explicat la policia.

En arribar, els agents van veure que davant l'entitat hi havia un home que parlava per telèfon i, amb actitud nerviosa, intentava controlar l’entorn i la porta de la sucursal. Mentre un dels agents vigilava els moviments del sospitós, l’altre va entrar a l’entitat per parlar amb la dona. Aquesta va relatar uns fets que coincidien plenament amb la coneguda estafa de l'estampeta. Un individu havia simulat el rol d'algú amb problemes per cridar l'atenció de la senyora i un altre s’havia afegit a la conversa per intentar convèncer a la víctima que si aportava una quantitat de diners podia multiplicar-los fàcilment.

Amb la descripció facilitada van confirmar que l'home de l'exterior era un dels implicats en la temptativa d'estafa. Els agents es van identificar com a mossos i van detenir-lo. Tot i que van fer una recerca pels voltants, no van poder localitzar el segon implicat.

Un cop a comissaria els investigadors van constatar que el detingut tenia 27 antecedents per fets similars ocorreguts arreu de l'estat espanyol. Es tracta de persones especialitzades en aquest tipus d'estafes, amb moltes habilitats socials i amb un alt grau de persuasió. En el decurs de l'estafa son molt insistents, no deixen gairebé que la víctima s’expressi i l’apressen perquè no tingui moments per pensar i adonar-se de l'engany. En aquest cas, inclús van aconseguir que la víctima els mostrés el saldo de la seua llibreta bancària i així ells van valorar quina quantitat podien estafar-li.

El detingut va passar aquest dimarts a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida com a presumpte autor d'un delicte d'estafa, en grau de temptativa.