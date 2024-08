Tramitades 286 obertures de negocis en sis mesos

A l’Eix, els locals no solen estar gaire temps buits. - AMADO FORROLLA

La Paeria va tramitar els primers sis mesos de l’any 286 permisos per a l’obertura de noves activitats a la ciutat, dels quals 21 eren llicències i 265, comunicacions prèvies (per a petits negocis). Aquestes xifres suposen una mitjana de més de dos permisos concedits cada dia hàbil entre l’1 de gener i el 30 de juny. L’ajuntament no va precisar a quins sectors econòmics corresponen les noves activitats.

A més, segons assenyalen les dades municipals en el mateix període de temps l’ajuntament va gestionar 172 llicències urbanístiques i 1.276 comunicacions prèvies (generalment d’obres menors), la qual cosa suma 1.448 permisos en global i una mitjana de més d’onze al dia. A tall de comparativa, el primer semestre del 2022 va tramitar 1.342 permisos urbanístics, però llavors hi va haver més llicències (249) i menys comunicacions prèvies (1.093)Així mateix, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va anunciar recentment que des de l’inici del mandat el maig del 2023 al maig d’aquest any 2024 han tramitat 2.963 permisos d’obres i d’obertura d’activitats econòmiques. D’altra banda, va indicar que la mitjana de temps des que els interessats sol·liciten una llicència fins que l’obtenen és de cinquanta dies. La seua idea és agilitzar al màxim els tràmits necessaris per a la implantació de nous negocis a la ciutat.