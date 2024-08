La Paeria de Lleida adjudica a Promenade la seua finca a Torre Salses per 1,5 M€

La Paeria adjudicarà a Promenade, la promotora del parc comercial i de lleure de 55.000 m² a Torre Salses (SUR 42), la finca municipal d’aquesta zona entre la Bordeta i Magraners que va treure a concurs al juliol i que l’empresa necessitava per poder disposar del 100% de la titularitat de la superfície inclosa en aquest pla. La taula de contractació va proposar ahir l’adjudicació a Promenade, empresa que ha presentat l’única oferta, per un import d’1.591.001 euros (1,8 milions amb IVA), va indicar una portaveu municipal. Ara té 10 dies per formalitzar l’escriptura de la finca, un proindivís de naturalesa patrimonial del 13,77% d’una parcel·la situada al número 4 de l’avinguda Torre Salses.

Quan acrediti la totalitat de la propietat del terreny, Promenade en podrà sol·licitar la llicència al departament de Comerç de la Generalitat. Precisament, el fet de no disposar de la plena titularitat va motivar que el Govern rebutgés fa dos anys gestionar aquesta petició. Un portaveu de la promotora va reafirmar que tenen intenció de sol·licitar la llicència comercial tan aviat com estigui llesta l’oficialització de la compra, amb el pagament i l’escriptura. A més, està previst que també tramiti la d’obres.

Per poder treure a licitació aquesta finca, el ple de la Paeria ja va aprovar l’actualització del catàleg del patrimoni municipal amb els únics vots a favor del govern. Ara, amb la venda d’aquesta parcel·la a Promenade, finalitzaran els impediments perquè el projecte pugui rebre llum verda 9 anys després d’haver estat presentat inicialment. El consistori ja va donar llum verda també a l’ocupació directa de terrenys qualificats de sistema urbanístic als sectors de desenvolupament ARE, UA 51 i UA 96, per possibilitar el desdoblament i prolongació del vial Víctor Torres, l’accés a Torre Salses. Aquesta obra costa 6 milions i Promenade va dir que està disposada a assumir-los.