L'Ll-11, una carretera més urbana, però encara lluny de ser la Diagonal de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ll-11 (l’antiga N-II) és un dels principals accessos a la ciutat de Lleida i ha vist com les últimes dècades s’ha incrementat notablement l’activitat comercial i de serveis en el seu entorn.

En ple boom econòmic abans de l’esclat de la bombolla del maó, fins i tot es va arribar a entreveure que podria convertir-se en la Diagonal de Lleida.

Vista de part de l’Ll-11 en la qual s’aprecia el traçat de l’avinguda Victoriano Muñoz quan estava en construcció. -SEGRE

En aquell temps s’estava tramitant la implantació de diversos grans establiments a la zona d’expansió de Copa d’Or i en l’entorn de l’Illa de l’Oci a Cappont. També hi havia projectes espectaculars com un edifici World Trade Center de 10.000 metres quadrats a prop del CLH o un hotel amb un disseny molt singular a la cantonada de l’avinguda Estudi General amb l’Ll-11.

L'encreuament davant del cementiri. - ÒSCAR MIRÓN

Tanmateix, la crisi se’ls va emportar i, malgrat que a Copa d’Or han obert grans comerços, s’ha desenvolupat el polígon Neoparc i s’han habilitat rotondes allà on abans eren encreuaments de carretera, com en el del cementiri o a l’altura del centre comercial Mestre, la seua transformació en una via similar a la Diagonal encara segueix a mig camí.

Vista actual de l'Ll-11. - Segre

Així mateix, una de les claus perquè un dia pugui ser realitat depèn de la urbanització, malgrat que sigui per fases, de la gran àrea a l’entorn de l’antic hotel Ilerda i als dos costats de l’Ll-11 en la qual estaven previstos 3.600 nous habitatges.