Lleida, el municipi català amb més robatoris de cable a la xarxa de trens

Lleida lidera el rànquing dels municipis de Catalunya en els quals s’han registrat més robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària des del 2010 amb 69 sostraccions, totes considerades furts excepte onze robatoris amb força, segons dades dels Mossos d’Esquadra. Són més que els perpetrats en entorns amb més densitat d’infraestructura ferroviària com Barcelona, amb 53, o l’Hospitalet de Llobregat, amb 51. A més, cal tenir en compte que els primers robatoris comptabilitzats a Lleida es van produir el 2012, no el 2010. En el conjunt de les comarques lleidatanes, els Mossos tenen comptabilitzats un altre centenar de robatoris de cable, dels quals 19 a les Borges Blanques, 16 a Alcarràs, 16 a Juneda, 15 a Vinaixa, 7 a Almacelles, 6 a Tarrés, 5 a l’Albi, 4 a Cervera i 4 a Artesa de Lleida, entre d’altres.

Pràcticament totes les sostraccions es van produir a la xarxa que gestiona l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), tret de tres que van tenir lloc a la de Ferrocarril de la Generalitat (FGC). Només en dos de les incidències hi va haver detinguts, un per una sostracció a les Borges el 2013 i dos per una altra a Lleida capital el 2014. Per comarques, les que més n’acumulen són el Segrià, el Barcelonès i el Baix Llobregat, amb un centenar cada una. I per anys, el 2014 va ser el que es van registrar més furts i robatoris de cable a tot Lleida, amb 47, seguit del 2013, amb 32. Els següents amb més van ser el 2015, amb 15, i el 2023, amb 12. En la resta d’anys, la incidència va ser menor i des de començament d’any en portem quatre. En el global de Catalunya, les sostraccions des del 2010 freguen el miler, les de l’any passat (92) tripliquen les del 2022 i entre gener i maig d’aquest exercici ja en consten 52, més que les de qualsevol any sencer des del 2016. Els pitjors anys van ser el 2014, amb 240, i el 2015, amb 221.