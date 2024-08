Assessoria a 132 persones en un any per muntar la seua pròpia empresa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El servei d’assessorament de la regidoria de Promoció de la Ciutat de la Paeria ha atès en un any, del juny del 2023 al juliol del 2024, un total de 132 persones que volien muntar la seua pròpia empresa. Personal tècnic els va assessorar sobre demandes d’ajuts i subvencions, orientació sobre aspectes relacionats amb la posada en marxa d’un negoci, ajuda en l’elaboració d’un pla d’empresa, aspectes jurídics, legals, comptables i fiscals, així com modalitats de finançament. D’aquesta manera, amb aquest servei, la Paeria té per objectiu impulsar l’emprenedoria i l’activitat econòmica a la capital, acompanyant, oferint informació i aclarint dubtes a l’hora de crear empreses.

Per àmbits, gairebé 8 de cada 10 consultes (un 78%) estaven relacionades amb la idea de començar noves iniciatives del sector serveis; un 11%, sobre activitats de caràcter industrial; un 7%, agroramaderes; i un 4%, vinculades a la construcció. De les 132 persones ateses els últims dotze mesos, 81 ho han estat aquest any (37 dones i 44 homes). El 73% dels usuaris del servei tenien feina en el moment de fer la consulta, ja sigui a compte propi o aliè. Quant a la seua formació, el 41% tenien estudis universitaris; un 25%, cicles formatius de grau superior i un 6%, de grau mitjà; un 12%, batxillerat; un 9%, ESO; i un 7%, Primària. Ara bé, la Paeria no especifica quants dels emprenedors assessorats van acabar creant l’empresa.