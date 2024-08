Augment d'infeccions entre els nens

La proliferació de casos de tos ferina ha portat el departament de Salut a introduir una dosi de reforç de la vacuna als nens de 10 i 11 anys a partir del 2025, tal com demanaven els pediatres. Però aquesta no és l’única malaltia infecciosa que afecta principalment menors que ha repuntat amb força aquest any, després que caiguessin a nivells mínims durant la pandèmia del coronavirus. Una és la de l’eritema infecciós causat pel parvovirus humà B19, que també és conegut com la “cinquena malaltia” perquè provoca erupcions a la pell, igual que unes altres quatre, que són el xarampió, rubèola, varicel·la i la rosèola.

Una altra de les seues denominacions populars és la de “galta bufetejada”, perquè es tracta d’una erupció vermellosa que és especialment visible a les galtes. És una infecció vírica la principal via de transmissió de la qual és la inhalació de gotetes d’aire exhalades per una persona que ja està encomanada i que acostuma a manifestar-se amb més freqüència durant la primavera.

Segons els informes de vigilància epidemiològica de la Generalitat, els brots d’eritema infecciós registrats aquest any a tot Catalunya fins al passat 18 de juny són 40, quan entre 2015 i 2023 el màxim anual va ser de 15, i el 2021 i el 2023 tan sols n’hi va haver un a cada exercici. La gran majoria han afectat centres escolars: 14 en centres d’educació Infantil, 22 a Primària i tres en escoles bressol. L’altre va tenir lloc en l’àmbit familiar.

D’altra banda, el nombre de persones exposades va superar les 1.900, però el d’encomanades va ser molt menor, de 153. Ambdós xifres són menors que el primer any de la sèrie, el 2015, quan hi va haver més exposats i afectats malgrat que els brots van ser molts menys, només 15. Així mateix, el total de casos diagnosticats (n’hi ha molts més que els generats per brots) a l’Atenció Primària en el primer semestre ha assolit els 4.835, només lleugerament per sota dels del 2019 i 2015, quan van ser 5.372 i 5.434, respectivament. El col·lectiu on té més incidència l’eritema infecciós és el de nens i nenes d’entre 5 i 9 anys d’edat, seguit pel d’un a 4 anys.

Les regions sanitàries de Lleida i Alt Pirineu i Aran també han patit aquest repunt de casos després de la pandèmia. Tanmateix, en la primera ha estat menor que a nivell català. Així, a les comarques del pla s’han diagnosticat aquest any 77 casos, la qual cosa representa una taxa de 108,35 per cada 100.000 habitants, xifres que són més del doble que les del 2023 (33 i 46,43), però que queden molt lluny del màxim assolit el 2019, quan van ser 619 i 880,46 casos per 100.000 habitants, que és a més el màxim registrat en totes les regions sanitàries catalanes des del 2015.

Per la seua part, a les comarques del Pirineu la incidència en aquest exercici és més gran, amb una taxa de 330,67 per 100.000 habitants i 41 diagnòstics, que quadrupliquen les dades del 2023 i que gairebé assoleixen el límit de 384,18 i 47 que hi va haver el 2019.

Reforç de la immunització contra la tos ferina a nens d’11 i 12 anys

La tos ferina ha estat una de les malalties infeccioses que més han augmentat, fins al punt que des de l’1 de gener fins al 8 d’abril a Catalunya es van diagnosticar 7.000 casos, xifra mai vista les últimes dècades que gairebé dupliquen els 3.800 del 2015, que era l’any que marcava el rècord. Els més afectats han estat nens d’entre 11 i 12 anys, i pediatres i vacunòlegs van alertar que encara que la majoria són vacunats quan són petits, al cap d’entre 3 i 5 anys la immunització perd eficàcia, per la qual cosa van instar a aplicar una dosi de reforç als preadolescents. Finalment, fa uns dies Salut va incloure aquesta nova dosi al calendari vacunal del proper any.

La grip i la bronquiolitis, les primeres que es van disparar

Les primeres malalties infeccioses que van repuntar al remetre la pandèmia de la covid van ser la grip i la bronquiolitis, que a partir del desembre del 2022 i fins a finals del gener del 2023 es van disparar després de dos hiverns amb molt pocs contagis. La bronquiolitis afecta especialment nens petits i nadons, i l’experiència de l’hivern anterior, quan hi va haver molts hospitalitzats, va portar Salut a iniciar la tardor del 2023 la vacunació dels nadons de fins a sis mesos, així com els de fins a dos anys amb factors de risc. La gran majoria de casos estan causats pel virus respiratori sincitial (VRS) i la vacunació ha reduït dràsticament el nombre de nens que necessiten ser hospitalitzats.