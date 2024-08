Noranta nens que van delinquir el 2023, lliures al ser inimputables

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 90 nens lleidatans de fins a 13 anys van cometre l’any passat algun tipus de delicte o falta que van quedar impunes al ser els autors inimputables per la seua curta edat. Segons la llei, la responsabilitat penal comença als 14 anys, edat amb la qual s’ha de respondre davant dels tribunals en cas de cometre algun il·lícit penal. En aquest cas, la Fiscalia arxiva les diligències i elabora un informe sobre la situació del menor, que remet a la Generalitat. Segons les últimes dades de la memòria del ministeri Públic, el 2023 es van arxivar als tribunals lleidatans un total de 92 diligències contra nens que tenien menys de 14 anys. Es tracta d’una xifra lleugerament inferior a la registrada el 2022, quan es van arxivar els casos de 112 menors inimputables. El 2021 van ser 84.

Val a recordar que en aquests casos la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) obre un expedient dels assumptes derivats pels Mossos i la Fiscalia. Estudia la situació de cada menor i de la seua situació personal, social i familiar, per abordar possibles factors de risc. Així mateix, es poden adoptar altres mesures educatives.Segons la memòria de la Fiscalia, l’any passat es van arxivar un total de 1.379 causes en les quals els menors eren inimputables en el conjunt de Catalunya, la qual cosa representa un increment del 12% respecte als de l’any 2022. Als jutjats de Barcelona, es van tancar 1.066 diligències contra menors de 14 anys mentre que altres van ser 24 als de Girona i 197 als de Tarragona.

Tretze menors imputats per agressió sexual

Els jutjats lleidatans van obrir diligències durant l’any passat a 16 menors d’edat per delictes sexuals (13 d’ells per agressió i uns altres tres, per abusos). Així mateix, es van instruir 19 causes contra adolescents per maltractaments: 15 per violència domèstica (tres més que el 2022) i quatre per violència de gènere (un menys). Van baixar els delictes de lesions, amb 14 acusacions, i per robatori amb violència i intimidació, amb 18 (davant els 26 del 2022). Tanmateix, es van disparar les diligències contra menors com autors de furts, amb 12 l’any passat davant els 5 del 2022. També van augmentar els adolescents acusats de conducció sense carnet, amb 21 casos (14 el 2022), i per danys, amb 20 al passat exercici, segons la memòria de la Fiscalia.

Un total de 161 menors d’edat van ser condemnats l’any passat per algun tipus de delicte, dels quals el 78% van ser després d’un acord entre les parts. De les mesures adoptades pels jutges, es va ordenar l’internament en règim tancat a 8 menors i a 25 més se’ls va posar un internament semiobert. Es van acordar 102 mesures de llibertat condicional i unes altres 29 de treballs en benefici de la comunitat. Així mateix, la Fiscalia de Lleida va obrir 393 expedients de protecció a menors per situació de risc.