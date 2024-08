Dos grans solars a l'espera de la seu del Govern a Lleida i d'una plaça

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’edifici de Magisteri va ser fins al 1992 un dels centres neuràlgics dels estudis universitaris a Lleida. A més, una ala de l’immoble acollia l’escola Pràctiques II. Tot va canviar a partir d’aquell any olímpic quan, durant unes obres de reforma, es va detectar que hi havia bigues afectades per aluminosi, poc després que aquesta patologia hagués provocat l’ensorrament d’un bloc de pisos a Barcelona.

Els dos edificis es trobaven a la confluència dels carrers Camp de Mart i Sant Martí. - LLEONARD DELSHAMS

L’acabada de crear Universitat de Lleida (UdL) va traslladar de forma provisional la facultat a la Caparrella, mentre que el col·legi es va traspassar a l’antiga Acadèmia Giró, a la partida de Copa d’Or. Magisteri va quedar buit, a l’espera del picot. La UdL el va vendre a la Paeria, que el 2007 el va permutar amb una finca de la Generalitat perquè aquesta hi construís la seua seu central a Lleida.

La crisi va frenar aquest projecte i, finalment, la Generalitat va enderrocar l’immoble entre 2016 i 2017. Fa tres anys va anunciar que a partir del 2026 tiraria endavant el pla d’edificar-hi la seua seu. Caldrà veure-ho i de moment el solar és un pàrquing de zona blava.

I just davant, a l’altre costat del carrer Camp de Mart, des de fa any i mig hi ha un altre solar on abans es trobava la comissaria de la Policia Nacional que va acollir els tràmits del DNI fins al 2009. Tancada el 2011, Interior la va vendre a la Paeria el 2019, i ara preveu habilitar una plaça en aquest espai.