La Paeria de Lleida retirarà la Medalla de Santa Cecília atorgada a Fortuny

L’ajuntament de Lleida ha començat el procés per retirar la Medalla de Santa Cecília per mèrits professionals amb distintiu blanc que la Guàrdia Urbana va atorgar el 2015 a Juan Fortuny de Pedro, el comissari de la Policia Nacional jubilat que dimarts presumptament va matar a les seues dos exparelles, una a Rubí i l’altra a Castellbisbal i després es va suïcidar. Fortuny va ser cap de la Policia Nacional a Lleida del 2012 al 2016. La Paeria va condemnar ahir “rotundament” els fets i la bandera de la ciutat de la façana del consistori va onejar a mig pal com a mostra de dol. Així, l’alcaldessa accidental, Carme Valls, va assegurar ahir que “Lleida lluita, continuarà lluitant i invertirà tots els recursos necessaris per lluitar contra aquesta xacra” i va insistir que Lleida compta amb el Pla Local de Seguretat, que “té visió de gènere”. Així mateix, va destacar que els Punts Liles, que s’han vist a les diferents festes a la ciutat aquest estiu, es tornaran a veure a les Festes de la Tardor juntament amb els autobusos gratuïts. Així, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, va dir que l’Executiu central es planteja retirar les condecoracions a Fortuny, amb 44 anys al cos, per part de tots els cossos policials i va dir que el seu full de serveis era “irreprotxable”. Segons va destacar, el cos de la Policia està “consternat”.

Illa promet “màxima contundència” en aquesta xacra

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va prometre ahir “màxima contundència” contra la violència masclista després del minut de silenci per l’assassinat d’una veïna de Rubí. Pilar, d’uns 60 anys, en mans del comissari jubilat de la Policia Nacional Juan Fortuny de Pedro, que després també va matar presumptament la seua altra exparella a Castellbisbal i després es va suïcidar. A l’acte van assistir comandaments de la Policia Nacional, la Policia Local, la Guàrdia Civil, els Mossos d’Esquadra i de Protecció Civil. Illa va assenyalar que des del Govern perseveraran en la lluita.

“Des del Govern estem i estarem compromesos en la defensa de les dones per garantir la seua vida i la seua seguretat, actuant amb la màxima contundència i amb tots els recursos disponibles”, va afirmar, i va animar la ciutadania a denunciar els que neguen la violència masclista. Centenars de persones també es van concentrar a Castellbisbal per condemnar amb 5 minuts de silenci el doble crim masclista i recordar la veïna María Ángeles. Fonts periodístiques van assenyalar que la primera víctima havia trencat la relació amb Fortuny feia pocs dies i que el dia de l’assassinat havien quedat perquè recollís les coses. Després va anar a Castellbisbal, a casa de l’exdona, on encara residia, i també la va matar.