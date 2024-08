La Paeria de Lleida es persona com a acusació per l'apunyalament de diumenge

Publicat per Marc Carbonell REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament es personarà com a acusació popular en la causa per l’apunyalament de la matinada de diumenge a dilluns al carrer Alcalde Porqueres, pel qual la Guàrdia Urbana va detenir dos joves de vint-i-un i vint-i-cinc anys. L’alcaldessa accidental, Carme Valls, es va reunir ahir amb els veïns del Clot i va explicar que l’agressor espera en presó preventiva, mentre que l’individu que va amagar l’arma blanca es troba en llibertat amb càrrecs, a espera del judici. Valls va fer una “crida a la calma” pel que va definir com una “baralla entre coneguts, que han existit tota la vida i moltes vegades són fruit de l’alcohol”.

El subcap de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada, va explicar que es reforçaran els controls de seguretat durant les nits dels caps de setmana i les inspeccions als locals de lleure al Clot. Va precisar que la discoteca que genera més queixes veïnals (Blin Blin) té tots els tràmits administratius inspeccionats i en regla. “Som conscients de la preocupació i continuarem fent patrulles de proximitat perquè es tranquil·litzi el soroll al carrer”, va afirmar. L’inspector es va afegir al missatge de tranquil·litat i va assegurar que “la inseguretat no és real, ha estat una baralla puntual i l’autor és a la presó”.Finalment, Valls va informar que l’alcalde, Fèlix Larrosa, es va posar en contacte amb la nova consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, per convidar-la a visitar la ciutat i tractar qüestions vinculades a la seguretat, com ara el nombre de nous mossos d’esquadra que vindran a la ciutat.

Nova baralla al Barri Antic amb un ferit lleu per una botella trencada

Nova lluita al Centre Històric. Un home va patir un tall lleu a un braç després de ser atacat amb una ampolla trencada en un bar del carrer Boters. Els Mossos d’Esquadra van rebre pocs minuts abans de la una de la matinada l’avís d’una baralla amb diverses persones implicades. A l’arribar al lloc, els agents només van localitzar el ferit, que presentava un tall al braç i va ser traslladat al CUAP de Prat de la Riba per rebre assistència sanitària. Segons va informar la Policia catalana, no es van produir detencions. S’ha de recordar que, a finals del mes de juny passat, el responsable d’un bar del carrer Alcalde Costa va resultar ferit de gravetat després que una dona l’agredís al coll amb una botella que havia trencat prèviament. Pel que sembla, l’agressió es va produir després que la víctima es negués a servir-li una consumició. El ferit va perdre molta sang i va haver de ser intervingut d’urgència a l’hospital Arnau de Vilanova. I al maig, els Mossos van arrestar un home de trenta-quatre anys per atacar un jove amb una ampolla trencada en una discoteca del carrer Alcalde Porqueres.

Veïns del Clot faran “el que puguin” perquè tanqui un local conflictiu

“Els veïns del Clot estem indignadíssims amb els últims successos i farem tot el possible perquè es tanqui el local [Blin Blin] amb el qual els problemes venen de llarg i les queixes de veïns són contínues”, va assegurar ahir la presidenta de l’associació de veïns del barri, Montse Salvatella. “Ho hem manifestat en totes les reunions amb Urbana i Mossos, i els agraïm el seu treball perquè les seues últimes actuacions i controls han millorat moltíssim la situació al barri”, va afegir. Salvatella va celebrar el recent tancament de dos locals al carrer Ramon Llull per funcionar com a bars musicals sense tenir autorització, i va assegurar que “està demostrat que la tranquil·litat torna quan es calmen o eliminen determinats punts del barri”. Per la seua part, Valls va felicitar les forces de seguretat perquè “sempre que passa alguna cosa, ràpidament es detenen els autors dels delictes”, va afirmar. “Com en altres vegades, quan hi ha un problema en un barri, el govern de la Paeria hi va i parla amb l’associació de veïns per veure com podem treballar per millorar la seguretat”, va concloure.