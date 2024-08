Denuncien la presència de barraques al Barri Antic

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Veïns del Barri Antic van tornar a alertar ahir de la presència de persones sense llar vivint en barraques fetes amb teles, llistons de fusta i altres materials en un solar situat entre els carrers Sant Andreu i la Suda. L’associació Som Veïns va publicar una foto a X (Twitter) en la qual es pot veure una persona dins i una altra seguda fora d’un habitacle envoltat de mobles, tota mena d’estris i escombraries. Un portaveu explica que els que viuen en aquest solar no solen ser temporers o persones que busquen feina a la campanya de la fruita, sinó consumidors de drogues dures que viuen a la ciutat durant tot l’any. La plataforma ja va denunciar fa uns dies que alguns punts del barri, com la plaça Josep Solans, funcionen com a punt de venda de drogues diàriament per part de persones que “no s’amaguen perquè senten una impunitat insòlita”, afegeix el portaveu.

Al maig, quan veïns van denunciar la presència de barraques al mateix solar a través de les xarxes socials, la Paeria va afirmar tenir coneixement de la situació i va assegurar que té previst actuar de forma immediata en l’espai, situat darrere dels serveis territorials de Justícia.