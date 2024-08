Els Mossos interposen 391 denuncies en el marc d'un extens control a Lleida i al sud de Catalunya

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han interposat 391 denuncies administratives en el marc d'un extens control per prevenció de l'excés de velocitat i les distraccions que van portar a terme els dies 23 i 24 d'agost. Del total d'aquestes denuncies, 132 van ser per distracció i quatre per excés de velocitat. La resta estaven catalogades en altres tipologies.

En un dels casos, per exemple, es va aturar un conductor de moto que anava parlant per mòbil mentre conduïa. En aquest sentit, es van controlar 13.324 vehicles a les comarques del pla de Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre, i també a la regió metropolitana sud.