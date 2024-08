L'hostaleria de Lleida alerta de la falta de cambrers i de personal qualificat

L’hostaleria és, juntament amb l’agroindústria, un dels principals motors econòmics de les comarques de Lleida. En els últims mesos ha registrat molt bones xifres de contractació, però el sector sol·licita més mà d’obra i té serioses dificultats per trobar personal –sigui qualificat o no–, de la mateixa forma que passa amb la majoria d’oficis tradicionals. “Patim una falta de cambrers, igual que passa a tots els sectors menys amb els funcionaris”, valora el president de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau.

Els hotelers assenyalen que el principal desavantatge del sector, que fa que sigui menys atractiu sobretot per als joves, rau en el fet d’haver de treballar els caps de setmana i festius. Així, les empreses estan optant per recórrer a la mà d’obra estrangera. “El problema no són les condicions laborals, sinó que no hi ha prou treballadors i això només es pot compensar amb immigrants, per la qual cosa hauríem de fer una millor gestió de la migració perquè s’integri degudament al mercat laboral i es pugui formar i progressar”, afirma el secretari general de la Federació d’Hostaleria, Ramon Solsona. Afegeix que “el dèficit és especialment alarmant en treballadors amb experiència o professionals qualificats com cuiners o sommeliers”.Solsona augura que els problemes per trobar cambrers aniran a més en els propers anys. Assegura que el dèficit de mà d’obra es convertirà en estructural quan la generació del baby boom es jubili, per la qual cosa “l’única manera de revertir-ho ara mateix és cobrir-ho amb població estrangera i formar-la”, diu.

Sobre això, Castellarnau adverteix que nombrosos establiments, sobretot els més petits, es podrien veure obligats a tancar temporalment en un futur pròxim. “Veurem bars que hauran de tancar a l’agost o durant els caps de setmana”, lamenta. Altres negocis no hauran de recórrer a solucions tan dràstiques, però Castellarnau vaticina que els preus pels serveis hauran de pujar si no es troben més treballadors.En l’hostaleria, segons el conveni del sector a Lleida, els cambrers es troben en el tercer nivell salarial i el sou brut mitjà aquest any va dels 1.340,47 euros fins als 1.483,63, en funció del tipus d’establiment en el qual es treballa. Sobre això, Ramon Solsona afirma que “tenim uns salaris fixats per conveni que són superiors als del sector del comerç, però el hàndicap del nostre sector és el de sempre i de sobres conegut, que és treballar de nits, en caps de setmana i en festius, però no es pot dir que tenim males condicions laborals quan hi ha rècord de contractació”.Respecte als possibles casos d’abusos laborals o de males condicions i sous, Solsona assenyala que “la immensa majoria del sector compleix la llei, però sempre hi ha pomes podrides”. També destaca que “l’hostaleria és un autèntic motor econòmic per a Lleida i especialment per al Pirineu, ja que a part de l’hostaleria i el turisme ara mateix no hi ha cap altra alternativa econòmica per al territori, per cru que sembli”.“L’hostaleria és un sector molt bonic amb el qual es pot gaudir molt. Haurem d’adaptar-nos a les noves necessitats, com sempre hem fet”, conclou Castellarnau.

Sobre això, Castellarnau adverteix que nombrosos establiments, sobretot els més petits, es podrien veure obligats a tancar temporalment en un futur pròxim. “Veurem bars que hauran de tancar a l’agost o durant els caps de setmana”, lamenta. Altres negocis no hauran de recórrer a solucions tan dràstiques, però Castellarnau vaticina que els preus pels serveis hauran de pujar si no es troben més treballadors.En l’hostaleria, segons el conveni del sector a Lleida, els cambrers es troben en el tercer nivell salarial i el sou brut mitjà aquest any va dels 1.340,47 euros fins als 1.483,63, en funció del tipus d’establiment en el qual es treballa. Sobre això, Ramon Solsona afirma que “tenim uns salaris fixats per conveni que són superiors als del sector del comerç, però el hàndicap del nostre sector és el de sempre i de sobres conegut, que és treballar de nits, en caps de setmana i en festius, però no es pot dir que tenim males condicions laborals quan hi ha rècord de contractació”.Respecte als possibles casos d’abusos laborals o de males condicions i sous, Solsona assenyala que “la immensa majoria del sector compleix la llei, però sempre hi ha pomes podrides”. També destaca que “l’hostaleria és un autèntic motor econòmic per a Lleida i especialment per al Pirineu, ja que a part de l’hostaleria i el turisme ara mateix no hi ha cap altra alternativa econòmica per al territori, per cru que sembli”.“L’hostaleria és un sector molt bonic amb el qual es pot gaudir molt. Haurem d’adaptar-nos a les noves necessitats, com sempre hem fet”, conclou Castellarnau.