Detingut un jove per 4 robatoris en dos habitatges de la Zona Alta

Els Mossos d’Esquadra van detenir divendres un jove de 23 anys acusat de quatre robatoris en cases de la Zona Alta i que va intentar amagar-se a sota d’un vehicle. El primer robatori va tenir lloc la matinada del 17 d’agost en una casa del carrer Pintor Benseny. Un desconegut va saltar la tanca i va utilitzar una escala per accedir a l’interior per la finestra del lavabo. Els propietaris estaven de vacances i va aprofitar per robar rellotges i joies. Uns dies després, el 21 d’agost, es va produir un altre robatori en una casa del mateix carrer. El lladre va trencar la finestra però va saltar l’alarma i va fugir sense emportar-se res. L’endemà, van tornar a intentar accedir pel mateix lloc però va tornar a saltar l’alarma. Finalment, el divendres 23 a la matinada van tornar a intentar robar a la casa a la qual havien entrat el dia 17. Van voler entrar primer per la mateixa finestra, però estava tapiada i ho van intentar per un altre lloc. Tanmateix, un veí va veure uns llums a la zona perimetral de la casa i va alertar els Mossos.

Els agents van arribar ràpidament al lloc i es van desplegar. Una patrulla va accedir al jardí de la casa i poc després un home va saltar al darrere, al carrer Nadal Meroles, i va fugir corrent. Va creuar a tota velocitat el passeig de Ronda i es va amagar sota un vehicle aparcat al carrer Ermengol VI, però va ser localitzat i detingut.D’altra banda, la Urbana va arrestar ahir de matinada un home de 40 anys acusat de robar a l’interior de 10 vehicles aparcats a l’avinguda Tortosa, a Pardinyes. A les 00.35 hores, es va rebre un avís que una persona causava danys en un cotxe, que tenia una finestreta trencada i a l’interior del qual va ser trobat amagat el lladre.