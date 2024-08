L’Eix Comercial de Lleida tindrà almenys tres noves botigues

Gent passejant i comprant per l’Eix Comercial de Lleida. - JORDI ECHEVARRIA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Eix Comercial tindrà ben aviat almenys tres nous establiments oberts més, en locals que havien quedat buits a l’haver tancat els negocis anteriors. L’empresa MRC Group va publicitar ahir a les xarxes que a l’agost ha aconseguit formalitzar el lloguer de tres locals, dos al carrer Major, als números 58 i 74, i un altre al 8 del carrer Sant Antoni.

Així mateix, la responsable d’MRC Group, Marta Carulla, va indicar que de moment no pot fer públic els noms de les noves botigues i va assegurar que estan a punt de formalitzar més lloguers comercials. En aquest sentit, va destacar que en l’actualitat pràcticament no hi ha locals sense activitat al carrer Major i va recalcar l’atractiu que suposa l’Eix Comercial, malgrat les dificultats del mercat en general.

En altres zones de la ciutat resulta encara més difícil tancar contractes de lloguer de locals comercials i hi ha carrers en els quals des de fa anys se n’acumulen bastants de buits.