Llum verda al subministrament de 15 noves motos a la Guàrdia Urbana de Lleida per 189.391 euros

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La taula de contractació ha proposat adjudicar a l’empresa Ilerquad Segrià SL el concurs per al subministrament de 15 motocicletes degudament logotipades per a la Guàrdia Urbana, per un pressupost de 189.391,62 euros, IVA inclòs, uns 10.000 euros menys que l’import màxim fixat per la Paeria, una baixada d’una mica més del 5%.

A la licitació també es va presentar l’empresa Cooltra Motos SL, que va presentar una oferta més cara, ja que la seua baixada rondava l’1%, segons les dades que figuren en la valoració de la taula. L’ajuntament pagarà 9.168,17 euros, IVA inclòs, per cada una de les motocicletes de cilindrada inferior i 14.931,40 euros per cada una de les de cilindrada superior. Aquest concurs forma part del pla de renovació progressiva del parc mòbil de la Policia Local que ha estat anunciat per l’equip de govern municipal.