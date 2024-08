Adjudicats punts de recàrrega perquè circulin busos elèctrics

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria ha adjudicat per gairebé mig milió d’euros el subministrament de vuit punts de recàrrega per a autobusos elèctrics que va adquirir i que té previst incorporar a la flota de busos urbans, amb l’objectiu d’impulsar la mobilitat sostenible del transport públic. De moment, circulen busos híbrids i la documentació de la licitació indica que estava previst rebre una part dels autobusos elèctrics a finals de juny i l’altra, a començaments del 2025.

El consistori va treure a concurs el subministrament i instal·lació d’aquest equipament per recarregar els vehicles en dos lots diferents, un per a cinc carregadors i un altre per a tres i un centre de transformació elèctrica. En concret, el primer lot ha estat adjudicat a l’empresa Electra Homedes, per un import de 182.196,04 euros, i el segon a Eiffage Energía, per 297.579,50 €, finançats amb fons europeus Next Generation.

D’altra banda, la taula de contractació proposa adjudicar a la firma Agrotécnica del Segrià, per 630.515,83 euros, les obres de renaturalització de l’avinguda Doctor Fleming. Aquesta actuació compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat, en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern central, i també amb fons europeus Next Generation.

Al concurs es van presentar quatre empreses i, després de les valoracions tècniques, es proposa l’adjudicació a la firma citada, amb una ampliació de garantia de dos anys i una reducció del termini d’execució del contracte d’un mes.

Aquest projecte preveu convertir una part de Fleming en una ronda verda amb 81 arbres i més de 7.371 plantes arbustives. Es tracta del tram lateral més proper al Camp d’Esports entre passeig de Ronda i Alcalde Pujol, en el qual s’eliminaran els aparcaments per alliberar 4.448 metres quadrats que passaran a ser per als vianants i tindran vegetació i mobiliari urbà. D’aquesta manera, el nou passeig tindrà 16 metres d’amplitud, disposarà de carril bici i estimen que la plantació d’arbres i arbustos podrà reduir fins a 10 graus la temperatura ambient.

Subministrament de 15 motos a la Guàrdia Urbana per 189.391 €

La taula de contractació també ha proposat adjudicar a l’empresa Ilerquad Segrià SL el concurs per al subministrament de 15 motocicletes degudament logotipades per a la Guàrdia Urbana, per un pressupost de 189.391,62 euros, IVA inclòs, uns 10.000 euros menys que l’import màxim fixat per la Paeria, una baixada d’una mica més del 5%.

A la licitació també es va presentar l’empresa Cooltra Motos SL, que va presentar una oferta més cara, ja que la seua baixada rondava l’1%, segons les dades que figuren en la valoració de la taula. L’ajuntament pagarà 9.168,17 euros, IVA inclòs, per cada una de les motocicletes de cilindrada inferior i 14.931,40 euros per cada una de les de cilindrada superior. Aquest concurs forma part del pla de renovació progressiva del parc mòbil de la Policia Local que ha estat anunciat per l’equip de govern municipal.