Els pares volen recuperar el menjador als instituts per a alumnes d'ESO

Recuperar el menjador escolar als instituts perquè els alumnes d'ESO no hagin de dinar a les 15.30 o 16.00 hores, quan arriben a casa després de la jornada intensiva de classes. Així ho reclamen les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, tant si es manté l'horari continuat com si es replanteja, que és el que defensen.

Les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) reclamen que els instituts de Secundària recuperin el menjador escolar, almenys per als estudiants d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i, per tant, tinguin també accés a les beques que paguen part o tot el cost en el cas de famílies desfavorides. Actualment, només ofereixen servei de menjador els col·legis d’Infantil i Primària, mentre que als instituts públics no en tenen, a l’impartir jornada intensiva (habitualment de 8.15 a 15.00 hores). D’aquesta manera, els alumnes acaben dinant entre les 15.30 i les 16.00 quan arriben als seus domicilis, massa tard segons l’aFFaC.

Aquesta és la situació dels centres públics, mentre que a la concertada, en canvi, el menjador sol estar destinat a totes les etapes educatives, ESO inclosa. Lidón Gasull, directora de l’aFFaC, va indicar ahir que recuperar aquest servei és un dels reptes de cara al pròxim curs, emmarcat “en el compromís del Govern d’avançar perquè el servei de menjador sigui universal i gratuït”. “El menjador forma part del temps educatiu i és urgent per a Infantil, Primària i també Secundaria, ja que a la majoria d’instituts no n’hi ha”, va detallar, i va subratllar que aquests centres “han de tenir menjador, tant si es manté la jornada intensiva com si es replanteja l’horari”. Va argumentar que amb el menjador al centre podrien dinar just després d’acabar les classes, però va apuntar que des de l’entitat són favorables de “repensar” l’horari perquè no tinguin tantes hores seguides de classe.

En aquest sentit, va explicar que des de l’entitat van impulsar un estudi en el qual especialistes de l’Hospital del Mar i altres neuròlegs van concloure que els bioritmes dels adolescents no els permeten estar prou atents a les vuit del matí. No obstant, va reconèixer que entre els pares existeix divergència d’opinions sobre la jornada continuada a l’ESO. Sigui com sigui, va apuntar que el menjador escolar gratuït és una necessitat i va dir que els agradaria aconseguir la complicitat d’Educació en aquesta qüestió. La conselleria no va oferir ahir valoracions sobre el tema.

Compres d’última hora de llibres de text i material escolar

Moltes famílies han esperat fins al final de l’estiu, després de les vacances, per adquirir els llibres de text i material escolar dels seus fills, que tornaran a les aules en dos setmanes, el proper 9 de setembre. La majoria aprofiten els dos vals de 30 euros que la Generalitat va enviar a 39.562 alumnes de Lleida, aquest any també als d’ESO, per gastar-los en aquests productes als establiments adherits a la campanya. De tota manera, el termini per gastar-los es prolonga fins al 30 de novembre. A més, aquest any també tenen l’opció de cedir els vals als centres educatius per reduir l’aportació en concepte de material escolar. Precisament, la directora de l’aFFaC va considerar necessari replantejar aquest sistema dels vals escolars per destinar aquests diners directament als centres perquè les famílies no hagin de pagar quotes. El curs passat, en la primera edició, els vals escolars van ser dos de 50 euros cada un, només per a nens de Primària, i el 91,1 per cent dels beneficiaris els van utilitzar.En tot cas, la despesa de la tornada al col·legi ascendeix a centenars d’euros per alumne i bona part correspon als llibres de text o llicències digitals. Lidón Gasull va apostar per fomentar iniciatives com la socialització de llibres de text, mitjançant la qual aquest material passa d’uns estudiants als altres a mesura que avancen de curs. Tanmateix, va afegir que per poder portar a terme aquest projecte és imprescindible que no hi hagi canvis continuats en el contingut dels llibres. L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) xifra en més de 500 euros el cost d’equipar cada nen per a la tornada a les aules i també aconsella aprofitar plataformes o sistemes de reutilització de material escolar o fins i tot d’intercanvi de roba, i pensar si realment és necessari estrenar motxilla o estoig, per exemple.