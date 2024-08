L'ascensor de la plaça de l'Escorxador, 2 dies avariat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ascensor públic que puja des de la plaça de l’Escorxador cap al carrer Doctor Combelles està inoperatiu, embussat a la planta superior. Veïns expliquen que no funciona des de dilluns, mentre que diumenge sí que anava. “Em marejo al baixar i pujar les escales perquè m’acaben d’operar d’una hèrnia, i hi ha veïns que són grans i que tenen serioses dificultats per pujar amb la compra”, lamenta una veïna. Explica que “a partir del vespre la plaça s’omple cada dia de joves que donen puntades de peu a l’ascensor perquè va un mica lent, i també llancen residus que es colen i queden al fons”. Així mateix, lamenta que l’ajuntament “no l’ha netejat des de fa temps, ni tan sols hi ha posat cartells advertint que està fora de servei”. El grup municipal de Vox va alertar ahir del “constant sarau nocturn” a la plaça que “afecta el descans i la qualitat de vida”.