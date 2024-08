Més de 150 focs de contenidors i 87 de vehicles aquest any a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest estiu no hi ha setmana en què els Bombers de la Generalitat no rebin un avís per un incendi en contenidors, sobretot a Lleida ciutat. Segons les dades que ha proporcionat el cos a aquest diari, només fins al 15 d’agost d’aquest any han atès 154 avisos per focs en contenidors a les comarques lleidatanes. Això suposa una mitjana de cinc serveis a la setmana. Els últims incendis es van registrar ahir de matinada. El primer avís va ser pocs minuts abans de les tres al carrer de Valladolid, a la Mariola, amb un contenidor cremat. Dos hores després, a les 4.12 hores de la matinada, els serveis d’emergències van ser alertats d’un altre incendi al carrer Bonaire, a la Zona Alta. Aquest va afectar una illa sencera de contenidors i també va calcinar completament una motocicleta aparcada. Les últimes setmanes s’han registrat altres focs, que s’investiguen com a intencionats, a la Mariola, Cappont i la Bordeta, però també en altres zones de la capital del Segrià.

Uns focs que en ocasions també afecten els vehicles que es troben aparcats als voltants. Encara que les causes dels incendis en vehicles poden ser d’altres, sobretot, mecàniques. Fins a la primera meitat d’aquest mes, els Bombers han atès 87 incidències per focs en vehicles a les comarques lleidatanes. El juny passat, un incendi provocat en contenidors va causar danys en dos vehicles aparcats a Balàfia i, a començaments d’agost, els Bombers van sufocar focs en diversos turismes a Lleida, Oliana i Torres de Segre. Mentrestant, la Paeria ha publicat un anunci amb l’aprovació de la retirada de l’ús públic i la destrucció de 278 contenidors, dels quals 170 són per estar malmesos i no poder reparar-se i 88, cremats. Així mateix, una altra vintena de contenidors consten com a desapareguts, dels quals 19 són de residus orgànics.