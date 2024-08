Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres dotacions dels Bombers van participar aquest dimecres en una actuació per una canoa bolcada al riu Segre sota el pont Universitat de Lleida. La Urbana va donar l’avís a les 9.49 hores i va demanar als Bombers que comprovessin que no hi havia ningú en el seu interior ni al riu. No van trobar cap persona i la canoa va ser tornada a l’ajuntament al ser-ne el propietari.