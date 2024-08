Retornen al medi natural a Lleida 16 cigonyes recuperades després de caure del niu

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El parc municipal dels aiguamolls de Rufea ha acollit aquest dijous l'alliberament de 16 cigonyes que havien estat acollides al Centre de Fauna de Vallcalent i que han estat retornades al medi natural, un cop recuperades. Es tracta d'exemplars juvenils que han patit ferides diverses en caure del niu i que han passat un procés de rehabilitació al centre. A la jornada hi ha participat un grup de voluntaris i tècnics del Centre de Fauna, a més de diversos regidors i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el secretari de Transició Ecològica del Govern, Jordi Sargatal. A Lleida hi ha uns 200 nius de cigonya, mentre que al conjunt de Ponent n'hi ha comptabilitzats 1.200.

Larrosa ha remarcat a l'acte que Lleida disposa actualment d’uns 200 nius de cigonya i que la ciutat i ja ha superat el debat que va existir sobre la ubicació d'alguns d'aquests nius a la Catedral.

Per la seva banda, Sargatal, que va ser nomenat dimarts passat, ha destacat en el seu primer acte públic la voluntat de treballar pel medi ambient "en aliança amb ajuntaments com el de Lleida", el qual ha afirmat que està fent "de sempre un gran esforç per fer moltíssimes coses en pro del medi ambient". El secretari de Transició Ecològica també ha recordat que l'any 1976 venia a Lleida a fer recompte de cigonyes, quan aleshores només hi havia 12 nius a tota la zona.

Lleida és zona de pas per la migració de cigonyes i sovint s'hi troben exemplars anellats a països com Alemanya, França, Suïssa o Suècia. A tota la plana de Lleida es comptabilitzen actualment uns 1.200 nius.

L'acte ha estat organitzat pel Centre de Fauna de Vallcalent, de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Lleida, amb la col·laboració de voluntaris coordinats per la Xarxa per a la Conservació de la Natura i la Fundació Trenca.