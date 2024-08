Tanca el dispositiu d'acollida de temporers al pavelló 3 de Fira de Lleida

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El dispositiu especial d'acollida de temporers sense sostre al pavelló 3 de Fira de Lleida tanca aquest divendres després d'oferir un centenar de places durant tot l'estiu des del passat 3 de juny. A falta de tenir dades oficials del volum de persones que han passat la nit i fet ús de serveis com la dutxa, la bugaderia, àpats i l'atenció social, la plataforma Fruita amb Justícia Social ha criticat que un any més la Paeria de Lleida tanqui l'equipament quan encara no ha acabat la campanya de recollida de la fruita. En aquest sentit, també han lamentat que el govern municipal encara no hagi encarrilat una alternativa a l'alberg per a temporers que va descartar tirar endavant a Pardinyes.

La nit d'aquest divendres serà la darrera que el dispositiu especial per acollir temporers sense sostre a Fira de Lleida estarà operatiu. El portaveu de Fruita amb Justícia Social, Llibert Rexach, ha lamentat que el calendari d'obertura d'aquest equipament no es faci pensant la durada real de la campanya de la fruita, ja que encara està en marxa, i el seu tancament provocarà que hi hagi un "augment important" de persones dormint als carrers de Lleida.

Rexach també ha valorat com a "nefast i indigne" aquest recurs, ja que no respecta la intimitat dels seus usuaris i això provoca que moltes persones acabin preferint dormir igualment al carrer. En aquest sentit, Rexach ha afegit que la situació es repeteix un any més perquè la primera decisió que va prendre l'equip de govern de Fèlix Larrosa va ser aturar la construcció de l'alberg a Pardinyes que havia planificat l'anterior govern municipal.

D'altra banda, Fruita amb Justícia social ha fet un seguiment del perfil d'usuaris que han anat a dormir al pavelló i asseguren que han constatat la presència de temporers amb papers i treballant per empresaris de la fruita. Segons Rexach, això podria suposar competència deslleial al sector ja que els pagesos que contracten temporers de forma legal estan obligats a facilitar-los l'allotjament. En aquest sentit, han instat a la Paeria a obrir una investigació per saber si hi ha empreses que estan vulnerant els drets de la classe treballadora i que s'informi a Inspecció de Treball per interposar les sancions corresponents.

Finalment, des de la plataforma s'ha criticat que la base principal del capital humà que fa funcionar aquest dispositiu es nodreixi de voluntariat. En aquest sentit han demanat que es contracti professionals per oferir tot el servei i es puguin garantir així els drets dels treballadors.