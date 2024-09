Deu anys de repassos de física i 'mates' de la Universitat de Lleida, amb més inscrits que mai

Fa una dècada, al curs 2014-2015, la Universitat de Lleida (UdL) va estrenar els seus primers cursos de repàs de matemàtiques i física per als alumnes que començaven alguna enginyeria, després d’haver detectat una disminució en augment del nivell d’aquestes matèries amb què arribaven de Batxillerat o cicles de Formació Professional (FP).

Deu cursos després, tant l’Escola Tècnica Superior com la d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i Veterinària com la Politècnica Superior continuen oferint-los i recomanant-los per als estudiants de primer que s’hi vulguin inscriure. Van començar ahir, duren tota la setmana i la majoria d’estudiants se solen apuntar a les dos matèries.

Aquest any, a la Politècnica han arribat a un rècord d’inscrits, segons va indicar la directora, Magda Valls, amb una vuitantena. En concret, 45 al curs de matemàtiques i 40 al de física al campus de Cappont, a més de 16 més en mates al campus d’Igualada i 12 al de química. A Agrònoms, són 70 en física i 66 en matemàtiques, va indicar la cap d’estudis de gestió i planificació, Cristina Fernández, i va assenyalar que el total d’estudiants és més gran que el del curs passat, però similar al d’anys anteriors, i va apuntar que els professors han constatat que els alumnes que fan aquestes classes s’espavilen després millor durant el curs en aquestes matèries.

Va subratllar que aquests repassos serveixen als estudiants per “perdre la por” a aquestes matèries, que són essencials per a les enginyeries, i la directora de la Politècnica va afegir que aquests cursos “són un èxit” també perquè gràcies a ells els nous universitaris prenen contacte amb la universitat i els professors i coneixen companys.

Els 2.500 alumnes de primer de la UdL començaran el curs el dia 12 (vegeu el desglossament), i també ho faran els que aprovin la selectivitat de setembre i obtinguin plaça. Les proves arranquen avui per a 431 estudiants, un centenar més que a la de l’any passat, quan van ser 337.

Del total, 200 es presenten a la fase general i a algun dels exàmens de la fase específica i 231, només a aquesta última (generalment, per pujar nota). Hi ha dos tribunals, ubicats ambdós a l’edifici polivalent del campus de Cappont. Avui hi ha programats els exàmens de castellà, llengua estrangera i assignatures de modalitat com física, geografia, fonaments artístics o geologia.

Plenes 28 carreres, com les de salut i les enginyeries

El curs universitari 2024-2025 començarà el proper dia 12 amb les sessions de benvinguda per als 2.500 alumnes de primer del conjunt de graus i dobles graus de la Universitat de Lleida. No obstant, aquest número augmentarà després de la matriculació dels estudiants que avui comencen la selectivitat de setembre.

En tot cas, de moment, la UdL ja ha cobert totes les places de primer de 28 de la cinquantena de titulacions, essencialment les de Ciències de la Salut i les enginyeries, però també les de Psicologia, Administració i Direcció d’Empreses, Educació Primària o Treball Social. A Inefc de la Seu d’Urgell el dia 9 es preveu fer un raid d’aventura i la benvinguda oficial serà el dia 10 al Centre Cultural Les Monges. En tots els centres, el programa inclou la presentació dels estudis i els serveis dels campus. A la Politècnica preveuen una gimcana i una festa i a Inefc de Lleida, una pràctica esportiva.