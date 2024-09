Nùria Gil serà la delegada del Govern a Lleida i Sílvia Romero al Pirineu i Aran

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La coordinadora del PSC a la Diputació de Lleida, Nùria Gil, serà la nova delegada del Govern a Lleida, mentre que l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, ho serà a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, segons ha pogut saber SEGRE.

Nùria Gil Sió (Soses, 1981) és llicenciada en Psicologia (UNED) i es va continuar formant amb un màster en Drogodependències (UB) i en Actualització en intervenció psicològica i Salut mental (UDIMA). Compta amb formació financera a través d’un postgrau en Informació i assessorament financer (UPF). També ha cursat un postgrau en Comunicació i lideratge polític (UAB). Ha treballat a Caixabank com a assessora financera i ha exercit com a coordinadora de plens a la Diputació de Lleida. En l’àmbit polític, des de fa 12 anys és la primera secretària de l’agrupació de Soses i la primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Soses, on també és regidora de Cultura, Joventut, Educació i Festes. Fa 8 anys que forma part de l'executiva del PSC de Lleida, Pirineu i Aran i també forma part de la Mesa del Consell Nacional del 15è mandat.

De la seua banda, Sílvia Romero Galera (Tremp, 1968) és Doctora en Lingüística per la Universitat de Barcelona, Llicenciada en Filologia Catalana per la UB i es va formar amb un màster en Immigració, llengua i treball social per la UdL. Romero és tècnica de normalització lingüística del Consorci per a la Normalització Lingüística des del 1991 –actualment en excedència– i professora col·laboradora dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC. En l'àmbit polític, és alcaldessa de Tremp des del juny del 2023 i diputada al Parlament des del març del 2021. Entre el 2007 i el 2015 va ser tinent d'alcalde de l'ajuntament de Tremp i des del 2015, regidora. Entre el 2015 i el 2019 va ser consellera del Consell Comarcal del Pallars Jussà. Va començar a militar al PSC el 2009.

El Consell Executiu aprovarà els nomenaments dels delegats del Govern aquest dimarts al matí.

