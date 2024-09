L'ajuntament de Lleida anuncia la professionalització dels agents cívics

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va anunciar que la Paeria abordarà de cara a l’any que ve la professionalització dels agents cívics, amb una proposta de creació de llocs de treball que definirà el seu perfil professional i amb la voluntat de comptar amb fins a cinc parelles d’agents (deu persones).

També es continuarà comptant amb la dotació que arriba a través de l’Institut Municipal d’Ocupació de forma temporal –ara hi ha sis agents en actiu–. Aquesta és una proposta inclosa en el Pla d’Acció Municipal, que el govern vol implantar per promoure el civisme i la convivència.

D’altra banda, va indicar que el nou protocol estarà vigent de forma immediata. La principal novetat, com ja es va anunciar en el seu moment, és que es requerirà un test psicotècnic, sumat a altres requisits.

Els agents cívics, des del 2011

La posada en marxa dels Agents Cívics a Lleida va ser l'any 2011 com una iniciativa pionera a la província per combatre l'incivisme a la ciutat. La Paeria va posar en marxa aquest projecte, en què sis joves, identificades amb un armilla blanca, van començar a patrullar per places i parcs de Lleida. La seva tasca principal era fer complir l'ordenança de civisme i convivència, assistint la Guàrdia Urbana en el control del vandalisme.

Aquests agents cívics, també coneguts com a auxiliars de policies de barri, van ser seleccionades d'entre les persones aturades de Lleida per l'Institut Municipal d'Ocupació. Després de rebre una setmana de formació, van començar a treballar durant un període de sis mesos amb l'objectiu de conscienciar els veïns sobre la importància de respectar les normes de convivència.

Aquesta iniciativa estava finançada pel Departament de Treball de la Generalitat i s'emmarcava dins del projecte "Treball als barris". Encara que era una novetat a Lleida, el llavors alcalde de la ciutat, Àngel Ros, va assenyalar que ja existien figures similars a Girona i Tarragona.

Patrulles sense capacitat de sancionar

Els agents cívics patrullen en parelles durant el matí i la tarda, però no tenen la capacitat de sancionar directament. La seva funció principal és advertir els ciutadans que cometen accions incíviques, com no recollir les dejeccions dels gossos. Tot i així, porten un transmissor de butxaca que els manté en contacte permanent amb la policia de barri i la central de la Guàrdia Urbana. Si és necessari, poden demanar la presència dels agents de la Guàrdia Urbana, que s'encarreguen d'imposar les multes corresponents.

9.500 accions en mig any

Els agents cívics de la ciutat han dut a terme prop de 9.500 actuacions en el primer semestre de l’any. Un terç de les seues intervencions correspon a actuacions en matèria de l’ordenança de neteja, el 23 per cent són referents a la de civisme, el 22% són actuacions en matèria de trànsit, i el 19,5% són tasques assistencials, majoritàriament corresponents a donar informació a la ciutadania.