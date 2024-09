La Paeria licitarà una trentena de parcel·les per construir habitatges

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria licitarà pròximament la cessió de 22 parcel·les a Els Mangraners per construir habitatges en un “nou format residencial”, ja siguin cases unifamiliars o adossades, així com unes altres dos parcel·les per a vint habitatges a Instituts-Sant Ignasi. Així mateix, cedirà a la Generalitat el dret de superfície de quatre solars a La Bordeta, Els Mangraners i Balàfia per construir 250 pisos destinats al lloguer assequible. Ho va anunciar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, en finalitzar l’última reunió de la comissió de seguiment de l’estratègia de l’habitatge. La comissió també ha valorat favorablement la compra de cinc habitatges a la Mariola, en l’àmbit de la zona que pròximament es millorarà urbanísticament, i la venda per a usos industrials del solar municipal al polígon Torre Solé.

Així mateix, s'han acordat els objectius que apareixeran en el procés de concurs per a l’elaboració del pla de revitalització del Centre Històric: preservar i revaloritzar el patrimoni cultural i arquitectònic; fomentar la millora de l’habitatge, els espais públics i les zones verdes; promoure la seua recuperació econòmica mitjançant el suport al comerç local, la promoció turística i l’establiment d’activitats econòmiques sostenibles; fomentar la cohesió social i la participació de la ciutadania i promoure la sostenibilitat en la planificació urbanística. “Volem recuperar les cobertes tradicionals i els balcons del Centre Històric, però ha de ser compatible en avançar amb temes de transició ecològica”, va apuntar l’alcalde.

40 nous Mossos

D’altra banda, Larrosa va anunciar que el proper 4 d’octubre es reunirà a Barcelona amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb qui “obrirem l’agenda de Lleida i parlarem d’educació, habitatge o mobilitat”, va afirmar. Va explicar que també parlaran sobre seguretat i que “se’ns ha comunicat extraoficialment que s’incorporaran 40 nous Mossos a Ponent”. Sobre això, va reiterar la necessitat de disposar d’un “pla real d’implantació d’agents perquè anem de cul amb totes les necessitats de la ciutat”.