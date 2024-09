Desallotgen una casa a Pi i Margall i un local a la Mariola per caigudes durant la tempesta

Façana del número 40 de Pi i Margall, on hi havia 20 persones. - MAGDALENA ALTISENT

Una vintena de persones que okupaven el bloc de pisos del número 40 del carrer Pi i Margall van ser desallotjades ahir al matí després que un fals sostre caigués sobre una de les plantes a causa de la pluja. Una tècnica de l’ajuntament va constatar la falta d’habitabilitat de l’immoble, sense subministraments de llum i aigua, i els serveis socials van atendre les persones que vivien a l’edifici.

La Paeria va explicar que està valorant la seua situació personal per oferir-los els recursos d’allotjament disponibles en el cas que calgui. També va afirmar que els accessos a l’edifici seran tapiats.

Les pluges d’ahir també van causar l’ensorrament parcial d’un fals sostre de l’antic mercat de la Mariola, als baixos del número 6 del carrer Venus, que feia mesos que estava okupat per diverses persones que vivien a dins. Els Bombers de la Generalitat van rebre un avís a les 8.19 hores i van rescatar una persona que havia resultat ferida. Va ser atesa pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i posteriorment traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova en estat lleu, segons va assenyalar l’ajuntament. Les altres cinc persones que es trobaven a l’interior del mercat van ser desallotjades il·leses.

Interior de l’antic mercat de la Mariola. - MAGDALENA ALTISENT

Un tècnic municipal va constatar que el local patia filtracions d’aigua i que no disposava de condicions de seguretat i salubritat, i la Paeria va explicar que els serveis socials van atendre una de les persones que hi residia. La Paeria havia demanat auxili judicial per desallotjar fa uns mesos aquest antic mercat davant les molèsties causades als veïns i al considerar-lo “un perill per a la salut pública”, però la causa encara estava pendent. Ja fa diversos mesos un informe va alertar que el sostre estava deteriorat per la filtració d’aigües residuals.

Així mateix, al matí es va produir un despreniment de fragments de la façana del número 62 del carrer del Carme (més informació a la pàgina 10), mentre que a la tarda els Bombers van rebre un avís a les 18.20 hores per l’ensorrament d’un sostre al número 3 del carrer Júpiter, a la Mariola. L’ajuntament va explicar que es va tractar d’un sostre de canyís, que va ser sanejat i que no hi va haver necessitat de desallotjar cap persona de l’edifici.

Clot d’almenys 5 metres de fons a l’avinguda del Segre

Un clot de com mínim 5 o 6 metres de profunditat es va obrir ahir cap a les 11.00 hores a l’escocell buit d’un arbre a la vorera de l’avinguda del Segre en la seua confluència amb la plaça Pare Sanahuja, al barri de Noguerola. La Guàrdia Urbana va acordonar un ampli tram de la vorera i va obligar a la retirada dels vehicles aparcats a les places de zona blava més pròximes. Tècnics municipals i de la concessionària Aqualia estan analitzant la causa de l’incident, que inicialment s’atribueix a una fuga d’un col·lector de la xarxa de clavegueram que anava més ple per la pluja, malgrat que els operaris encara no l’han pogut inspeccionar.

El clot és al costat de la canalització subterrània del riu Noguerola.

Així, s’ha establert un perímetre de seguretat tancat al voltant del forat, que inclou diverses places de zona blava, per garantir la seguretat de les persones. També s’ha retirat el parquímetre que era al costat de l’escocell.Quan s’identifiqui la fuga i les causes s’iniciaran les obres de reparació, que inclouran tapar el clot i reposar el paviment, segons va explicar l’ajuntament.

Una noia morta i un desaparegut a Mallorca arran dels aiguats

Els intensos aiguats i inundacions que van fuetejar les illes Balears van causar la primera víctima mortal. Una jove britànica de 26 anys va perdre la vida al ser arrossegada per una forta riuada a la serra de Tramuntana, a Mallorca. La seua parella, un home de 32 anys, seguia ahir desaparegut, mentre que els equips de rescat van suspendre temporalment la recerca a causa del perill que representava el temporal.

Els Bombers van portar a terme 26 sortides relacionades amb la tempesta, que va deixar fins a 90 litres per metre quadrat, dels quals 77 van caure en tan sols una hora, i ratxes de vent d’entre 90 i 120 km/h. El temporal va afectar ahir l’arxipèlag balear on, només dimarts, s’havien registrat un total de 135 incidents, la majoria per inundacions de plantes baixes i caigudes d’arbres, segons les dades d’Emergències, encara que també hi va haver inundacions, caigudes de murs i el rescat d’almenys 10 persones.

Els Bombers atenen 114 incidències a tot Catalunya

El cos de Bombers va atendre un total de 114 avisos des de l’inici de l’alerta per tempestes a Catalunya, amb actuacions com sanejaments de façanes, neteges de calçades per lliscaments de roques i retirada de branques. No es van registrar incidències destacables en aquest episodi, que va afectar Catalunya de forma generalitzada. Dels serveis dels Bombers, 24 es van efectuar a Tarragona, 23 a Lleida i 22 a la regió metropolitana nord i el mateix nombre a la sud.

Les pluges van descarregar també en altres punts d’Espanya com ara Hellín (Albacete), on una forta tromba va obligar dimarts a la nit que els Bombers haguessin de rescatar sis veïns que havien quedat atrapats en tres vehicles i a l’interior d’un habitatge. Les restes d’aquest episodi podien afectar a la nit zones del Pirineu i el Prepirineu i de la costa central, amb precipitacions de més de 20 litres en 30 minuts.