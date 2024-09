L'alcalde de Lleida es reunirà amb Salvador Illa el 4 d'octubre per obrir l'agenda de Lleida

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va anunciar ahir que el 4 d’octubre es reunirà a Barcelona amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb qui “obrirem l’agenda de Lleida i parlarem d’educació, habitatge o mobilitat”, va afirmar.

L’alcalde va explicar que també tractaran la “frustració” sobre la seguretat i va afirmar que “se’ns ha comunicat extraoficialment que s’incorporaran una quarantena de nous Mossos a Ponent”. No va aclarir si el número inclou els 35 que es van incorporar fa uns dies.

També va reiterar la necessitat de disposar d’un “pla real d’implantació d’agents perquè anem de cul amb totes les necessitats de la ciutat”. Larrosa va valorar que “els jutjats haurien de tenir prou recursos perquè els assenyalaments funcionin i no s’alenteixi tant l’acció” i que hi ha una “sensació d’impotència per part dels poders públics i d’impunitat per part dels malfactors, i que hem de resoldre”.