Detecten la causa del profund esvoranc aparegut a l'avinguda del Segre de Lleida

L’ajuntament de Lleida aprovarà per decret la contractació d’obres d’emergència per a la reparació de l’esvoranc aparegut dimecres a la vorera de l’avinguda del Segre, a l’altura de la plaça Pare Sanahuja.

Un cop aparegut l’esvoranc, d’uns cinc metres de profunditat, s'han fet diverses inspeccions al subsol per determinar l’origen de la fuita d’aigua que l’ha ocasionat. Finalment, els tècnics municipals i de l’empresa concessionària Aqualia han pogut determinar que la causa és un forat a la llera del riu Noguerola, que passa canalitzat amb canonades per sota de la plaça. La força de l’aigua, amb el pas del temps, ha anat erosionant la base de la canalització fins a foradar-la. Segons la Paeria, se segueix treballant per a determinar l’abast total de l’esvoranc.

Com a mesura de seguretat, s’ha tallat al trànsit un dels dos carrils de circulació de vehicles de la calçada de l’avinguda del Segre en direcció al centre ciutat. També s’ha tallat el pas de vianants situat a les proximitats de l’esvoranc. A més, una arquitecta municipal ha verificat que no s’aprecia cap afectació a l’edifici més proper.

Ara s’està treballant per poder accedir amb mitjans mecànics a l’interior del riu Noguerola per poder afinar i determinar quin és el procediment més eficaç i segur per poder dur a terme les obres de reparació de la canalització de la llera i de la vorera de l’avinguda del Segre.