Un esvoranc de molta profunditat a Lleida obliga a desallotjar vehicles aparcats

Un esvoranc de gran profunditat ha aparegut aquest matí en un escocell sense arbre a la vorera situada a la confluència de l'avinguda del Segre amb la plaça Pare Sanahuja de Lleida, fet que ha obligat a la Guàrdia Urbana a desallotjar i precintar la zona poc abans del migdia. Segons fonts municipals, la mesura s'ha pres de manera preventiva atès que es desconeix l'abast real de l'esvoranc.

Operaris de l'Ajuntament es troben revisant minuciosament tota l'àrea afectada per tal de determinar les causes d'aquest enfonsament sobtat. "L'esvoranc és profund i la retirada dels vehicles s'ha decidit com a mesura preventiva", ha declarat una portaveu del consistori lleidatà.

Altres fonts apunten a un possible corriment de terres subterrani com a desencadenant del succés, si bé es treballa per esclarir-ne els motius exactes. Mentrestant, la zona roman acordonada a l'espera de nous peritatges que permetin garantir-ne la seguretat.

L'Ajuntament de Lleida ha activat un dispositiu especial per atendre possibles afectacions i oferir informació actualitzada als veïns de la zona. Es recomana evitar la confluència de l'avinguda del Segre amb la plaça Pare Sanahuja fins a nou avís.