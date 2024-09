Diada institucional matinal i a la tarda, manifestació amb tractors

Paeria, Diputació i Generalitat celebraran el dia 11 l’acte institucional de la Diada a les 12.00 hores a la Seu Vella, en el qual participarà el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig; la delegada del Govern, Nùria Gil; l’alcalde, Fèlix Larrosa, i el president de la Diputació, Joan Talarn. Actuarà el cor de Maristes i Lookatthingsdifferent representarà la peça Som, de dansa contemporània. Després, les autoritats faran una ofrena floral també a la Seu Vella i, durant tot el matí, entitats i particulars podran fer-les també al Roser. L’edil de Cultura, Pilar Bosch, va reivindicar la Diada com “un dia per reflexionar com a país i sobre la nostra identitat i per insistir en l’ús social del català per a la seua perdurabilitat”. Va dir que l’ajuntament treballa “de forma transversal per potenciar l’ús de la llengua i posar en relleu que és una eina de cohesió social”.

Per la seua part, les entitats ANC, Òmnium, Intersindical, Consell de la República, AMI i Ciemen han organitzat una manifestació a les 16.00 hores des de l’avinguda Catalunya fins a la confluència de Rovira Roure amb passeig de Ronda, on hi haurà un escenari per als parlaments i una pantalla per connectar amb altres seus (aquest any no hi haurà acte central a Barcelona, sinó en cinc ciutats). La mobilització tindrà l’agricultura com a eix reivindicatiu i el coordinador de l’ANC a la capital, Jordi Alsina, va dir que hi participaran pagesos amb tractors. Va assegurar que reben només un 10% del que obtindrien si Catalunya fos un estat i va afegir que el “greuge el patim els independentistes i els que no ho són”. Al final de l’acte hi haurà un concert. Alsina va restar importància a la participació que s’aconsegueixi (va dir que vindran autocars de Tàrrega i Balaguer). Oriol Berenguer, d’Òmnium, va recordar que el dia 10 a les 20.00 hores partirà la Marxa de Torxes des del Roser a la Seu Vella.