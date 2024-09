Una quinzena d'habitatges de Ciutat Jardí, inundats cada cop que hi ha pluges intenses

Veïns de Ciutat Jardí denuncien que pateixen inundacions als baixos dels seus habitatges cada vegada que hi ha episodis de fortes pluges a la ciutat, concentrades en pocs minuts, com els d’aquesta setmana. Ho atribueixen al fet que el col·lector no pot assumir el creixement d’aquesta zona de la ciutat en els últims anys i l’aigua es desborda. Una afectada va explicar que aquesta setmana s’han inundat una quinzena de cases ubicades entre l’avinguda Onze de Setembre i Rovira Roure i va remarcar que és la tercera vegada que passa aquest any. “Fa 15 dies l’aigua va arribar als quinze centímetres i ahir (per dimecres), als 30 o 40. I no és només que el col·lector no absorbeix, és que surt a borbolls l’aigua fecal cap a la casa”, va relatar. Va afegir que l’anterior episodi va ser el juliol, quan “l’aigua va arribar a 60 centímetres i, entre altres coses, vam haver de canviar la rentadora i l’assecadora”. “I ara, una altra vegada les hem de tirar”, va subratllar, i va apuntar que també van haver de canviar la porta del garatge. Va remarcar que, “per l’antiguitat, les canonades són incapaces d’assumir el volum d’aigua d’un barri cada vegada amb més habitatges” i va lamentar que “l’aigua pot arribar a l’altura del genoll, inundant garatges per complet i espatllant-ho tot”. Els veïns assenyalen que aquestes inundacions es repeteixen cada pocs anys, generalment després de tempestes d’estiu. “Estem desesperats”, va incidir. Va indicar que van comunicar la situació “a la comunitat de veïns i a l’entitat veïnal de Ciutat Jardí, que va informar l’ajuntament, però no ens han donat cap solució”. Va dir que de forma particular intenten protegir les zones que s’inunden, però creuen que el problema no acabarà fins que no es millori el col·lector.

Responsables d’Aqualia van indicar que, després que la Paeria els hagi notificat recentment aquesta situació, estan inspeccionant el col·lector per saber si hi ha algun punt on està obstruït o si el problema és d’un altre tipus.A la capital, les pluges de dimecres també van causar caigudes en un bloc okupat del carrer Pi i Margall, que ja ha estat tapiat, i a l’antic mercat de la Mariola. A més, es va obrir un clot a l’avinguda del Segre i operaris d’Aqualia van analitzar ahir d’on provenen les filtracions.