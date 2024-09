Reclamació patrimonial a Adif per les esquerdes en edificis i excés de soroll

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns que denuncien esquerdes a les seues cases i magatzems per les vibracions que provoca el pas de trens d’alta velocitat pel bypass a través de l’Horta van constituir dimecres a la nit una plataforma en una reunió celebrada al local social de Serrallarga, en la qual també van acordar presentar una reclamació patrimonial a Adif, ens titular de la línia fèrria. Aquesta reclamació serà per danys materials –les esquerdes en cases i altres edificis–, personals i morals, en aquest cas per les molèsties i alteracions en la vida quotidiana dels veïns que suposa l’excés de soroll i perquè també afecta dos residències ubicades a l’Horta. La nova entitat ja compta amb un representant legal i presentarà la reclamació tan aviat s’hagi completat la seua inscripció als registres oficials.

Una de les seues promotores i presidenta veïnal de Camí de la Mariola, Marina Pifarré, va destacar que ahir al matí ja comptaven amb 220 membres. Va assenyalar que un altre dels acords és tornar a demanar a Adif que els entregui els resultats dels mesuraments de vibracions i soroll que ha fet en unes 25 cases. Va afirmar que aquest estudi va acabar al maig i va atribuir el fet que no el faciliti perquè “segur que ens dona la raó”, recordant que el que van encarregar els veïns determina que hi ha un excés de vibracions i soroll provocat pel pas dels trens. Pifarré va considerar que la solució passa per obligar a reduir la velocitat dels trens al tram de la via per l’Horta. “Només són 8 quilòmetres”, va subratllar, i va reiterar que pateixen aquests problemes des que van començar a circular els trens de les operadores privades Ouigo i, sobretot, d’Iryo. “Durant els 21 anys anteriors no havia passat res”, va manifestar.