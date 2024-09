Seguretat i civisme, prioritats per al govern municipal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern municipal, encapçalat per l’alcalde, Fèlix Larrosa, es va reunir ahir al Mas de Miravall, a Juneda. Es va marcar com a prioritats per al que queda d’any la seguretat, el civisme, la convivència i el confort de la ciutadania, juntament amb els grans projectes de millora urbana, promoció de la ciutat i generació d’oportunitats, l’accés a l’habitatge i la sostenibilitat. Així mateix, va apuntar que l’any que ve Lleida afrontarà el repte d’arribar a 150.000 habitants.