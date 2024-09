ERC pregunta a l'ajuntament si ha revisat el col·lector de Ciutat Jardí

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’ERC pregunta a la presidenta de la comissió informativa d’Urbanisme, Begoña Iglesias, per les últimes inspeccions al col·lector de Ciutat Jardí arran de les inundacions en almenys una quinzena d’habitatges del barri després de les pluges de dimecres, de les quals va informar aquest diari. Els republicans pregunten si s’ha portat a terme alguna inspecció, quin ha estat el seu resultat o si n’hi ha alguna de prevista pròximament.

Els veïns de Ciutat Jardí atribueixen les inundacions als baixos de les seues cases al fet que el col·lector no pot assumir el creixement que la zona ha viscut en els últims anys, i responsables d’Aqualia van indicar a aquest diari que estan inspeccionant-lo per saber si està obstruït en algun punt o hi ha problema d’un altre tipus.Així mateix, ERC també sol·licita una còpia dels documents aportats des del juny a l’expedient en tràmit de la llicència ambiental d’inici d’activitat per a un tanatori i forns crematoris als Mangraners. Sobre això, pregunta a la Paeria quin ha estat el resultat de les reunions que ha mantingut amb els veïns del barri en relació amb les seues demandes i la seua oposició al projecte.