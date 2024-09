Últim adeu dels claretians

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Vaig arribar a Lleida el 1963 i sempre m’he sentit molt bé, us trobarem a faltar.” Així es va acomiadar de Lleida el pare Josep Vilarrubias, un dels tres preveres de la congregació dels claretians, ahir després de la seua última missa a la ciutat. Després d’estar a la ciutat durant més de 140 anys i més de 50 a Balàfia, la comunitat se’n va de Lleida per falta de relleu, ja que dos dels tres pares tenen prop de 90 anys. “No havíem pensat per a res que marxaríem, però la vida és així”, va replicar el pare Dion Paskalis, que es va unir al pare Nemesi Solà en el seu agraïment.

Els veïns van organitzar un comiat al centre social del barri, on l’associació de veïns de Balàfia va entregar la segona edició del Premi Balàfia als tres pares per homenatjar la seua trajectòria. La presidenta de la junta veïnal, Jos Farreny, va celebrar la seua “capacitat per adaptar-se a les noves demandes socials i promoure el progrés social del barri”. Per la seua part, portaveus del consell parroquial els van agrair “tenir sempre les portes obertes i escoltar les nostres necessitats sense jutjar”.

Els mateixos preveres van anunciar la seua marxa de la ciutat en la missa del diumenge 28 d’abril, agafant per sorpresa els feligresos fins al punt que es va formar un gran desconcert. El secretari provincial dels claretians, el pare Josep Codina, va explicar per carta al consell parroquial que “som conscients de què suposa la decisió per a tothom, però és fruit d’un llarg procés i entenem que és la més adequada per a la vida i la missió de la província”.Al juny, l’orde dels claretians va donar al bisbat les seues dos propietats a la ciutat: la parròquia i la casa en la qual residien els membres, tots dos al carrer Mossèn Pelegrí, a Balàfia. El bisbat va explicar que la parròquia no tancarà les portes i mantindrà la seua activitat: es continuaran oficiant misses i el centenar de persones implicades en els deu grups que formen la congregació no es veuran afectats.