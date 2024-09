Demanen 13 anys de presó per violar, agredir i amenaçar una dona a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia demana 13 anys de presó per a un acusat de violar, agredir i amenaçar una dona a casa seua quan es va negar a tenir-hi relacions sexuals a Lleida. Està previst que l’Audiència jutgi els fets el proper dijous 19 de setembre. Segons l’escrit del Ministeri Fiscal, els fets van tenir lloc el maig del 2022, quan la víctima i l’acusat es van conèixer en una discoteca. Després de conversar una estona, ambdós van decidir anar-se’n a casa i van començar a mantenir relacions sexuals consentides. En un moment donat, segons la Fiscalia, la víctima li va demanar a l’home que s’aturés, però aquest “va fer cas omís malgrat les reiterades peticions de la dona que parés i va seguir forçant-la”.

Així mateix, quan tot va cessar, la víctima li va demanar que marxés, moment en què es va iniciar un forcejament entre ambdós i l’acusat, segons la Fiscalia, la va colpejar i li va agafar el telèfon mòbil per evitar que pogués demanar ajuda. Llavors, segons l’escrit d’acusació, la dona li va demanar que li tornés el mòbil i, davant de la negativa de l’home, aquesta va decidir tancar la porta de la casa per evitar que se n’anés amb el seu telèfon. En aquell moment, segons la Fiscalia, el processat la va amenaçar i li va dir que “estàs boja, si estiguéssim en un altre lloc et donaria una pallissa”. El Ministeri Públic assenyala que això va fer que la víctima s’espantés i va obrir la porta perquè l’agressor, que li va tornar finalment el telèfon, marxés. La Fiscalia considera que els fets constitueixen un delicte continuat d’agressió sexual pel qual sol·licita 11 anys de presó i 10 anys de llibertat vigilada. Per un delicte de lesions, demana una pena de multa de 1.170 euros i dos anys de presó per un delicte d’amenaces. En el conjunt dels delictes pels quals acusa, la Fiscalia també demana que es dicti una ordre d’allunyament i prohibició de comunicat per un període d’11 anys i mig i que indemnitzi la víctima amb 210 euros per les lesions i 5.000 euros pels danys morals causats.

A judici per abusos a la germanastra quan la víctima tenia 8 anys

■ L’Audiència té previst jutjar aquest dijous un jove acusat d’abusar sexualment de la seua germanastra quan aquesta tenia 8 anys i fins als 10. La Fiscalia, que sol·licita que se li imposi una condemna de 5 anys de presó, assenyala que els fets van tenir lloc a la casa del pare de l’acusat quan la víctima hi anava a passar el cap de setmana segons dictava el règim de visites. D’altra banda, els abusos que seran jutjats van començar el 2016, quan l’acusat ja havia assolit la majoria d’edat.