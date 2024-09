“Estem farts de canvis i provatures sense sentit”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

“Només millorarem la qualitat educativa si millorem les condicions laborals”, va afirmar ahir Rosa Aguilà, portaveu a Lleida d’USTEC-STEs. El sindicat majoritari del sector es va mobilitzar davant de l’escola Pardinyes per demanar un “augment de la inversió en Educació fins al 6%, sense trampes, per implementar mesures universals i reduir les ràtios per atendre les necessitats educatives de tots els alumnes, no només aquells que tenen necessitats especials”. Va afegir que “estem farts d’experiments, provatures sense sentit i transformacions sense sentit pedagògic”. El sindicat es va reunir amb la consellera Esther Niubó el passat dia 4. “Que la consellera vulgui parlar de millores de la qualitat directament relacionades amb les millores de les condicions laborals és important, va ser un primer canvi de posicions molt positiu”, va assegurar Aguilà.

Així mateix, USTEC reclama “recuperar els drets laborals perduts” i assegura que “som els docents pitjor pagats de l’Estat” espanyol. Aguilà va destacar que els d’FP “esperen des de fa temps l’equiparació salarial”, i en aquest sentit va afegir que “cal repensar la planificació i identificar les necessitats de les empreses”, així com augmentar l’oferta pública per no haver de recórrer a centres privats concertats.