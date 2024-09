L'escola de Maldà, amb cinc alumnes, comença el que podria ser el seu últim curs

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escola Maldanell de Maldà va començar ahir el que podria ser l’últim curs d’aquest centre educatiu que només compta amb cinc alumnes, tres dels quals cursen sisè de Primària i dos, segon, de manera que el curs vinent quedarien al centre aquests dos i únicament està previst que n’entri un tercer. Si durant els propers mesos no s’instal·len noves famílies amb fills en edat escolar en aquest poble de la Vall del Corb, amb tota probabilitat es veurà abocat a tancar al juny.

Val a destacar que l’ajuntament impulsa un projecte per habilitar dos pisos de lloguer social en un immoble que va adquirir al carrer del Sol. La iniciativa s’emmarca en una prova pilot de la Generalitat per mobilitzar habitatges en zones rurals.D’altra banda, l’escola Maria-Mercè Marçal de Tàrrega va començar ahir el curs amb 410 alumnes i uns 40 mestres. La seua directora, Núria Elias, va destacar que “el dia 2 de setembre ja teníem tots els mestres assignats, crec que és el primer any que passa, si bé és cert que a l’estiu ens van fer esperar una mica”. Va explicar que “el centre continua tenint molta matrícula viva, tan sols dijous ens van assignar vuit nous alumnes”. Aquest col·legi ha començat el curs ja amb els nous mòduls exteriors a ple rendiment, mentre que el curs passat diversos alumnes van haver de fer classe a l’EOI.