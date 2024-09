Plaques solars en esglésies de Lleida per abaixar costos i fomentar les renovables

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’església de Sant Joan serà la setena de la ciutat que tindrà instal·lades plaques solars a la coberta. Ahir van començar els treballs amb les revisions d’un enginyer i de l’instal·lador, que van mesurar la zona de la coberta on se situaran i van comprovar que les condicions són correctes, per la qual cosa no serà necessari cap treball previ per col·locar-les. Així ho va explicar el bisbat, que va afegir que fomenta la instal·lació de plaques solars “per apostar per les energies renovables i per reduir els costos de la llum”.

“Amb aquesta actuació, la unitat pastoral El Carme-Sant Joan continua apostant per les energies sostenibles, seguint la mateixa política ja iniciada a la parròquia del Carme fa dos anys i mig”, van afirmar fonts del bisbat.

La primera parròquia de la ciutat a tenir instal·lades plaques fotovoltaiques va ser la de Santa Maria de Gardeny, que es proveeix d’energia solar des de fa més de tres anys. Es van instal·lar 12 panells de petites dimensions, amb un cost de 8.000 euros. El bisbat ja va instal·lar abans plaques a les Llars del Seminari. Les següents esglésies van ser les de Mare de Déu de la Mercè –fa tres anys–, la del Carme –fa dos anys i mig–, la de la Mare de Déu del Pilar –fa dos anys–, la del Santíssim Salvador –fa un any i mig– i la de Sant Llorenç –fa més d’un any–. Així mateix, el Palau Episcopal i el col·legi Episcopal també compten amb plaques solars.Quan el bisbat va instal·lar 32 panells de 465 W de potència en una terrassa de la seua seu fa dos anys, va estimar que estalviaria un terç de la factura elèctrica anual de l’edifici i que amortitzaria la inversió en menys de cinc anys. D’aquesta manera, la seua potència total instal·lada, de 14,88 kW, permet deixar de produir 13 tones de CO2 a l’any.